Î´¤Î¾¡¤¬¥È¥Ã¥×¥¿¥¤£±ÇÔ¤ò¼é¤ë¡¡½é»òÇÕ¤Ø¡Ö¤³¤ì¤À¤±¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÎ×¤á¤ë¡×¡Ä£¹ÆüÌÜ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¾Ð´é
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦¶å½£¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬£¶ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤¬¡¢ÅìÁ°Æ¬£¸ËçÌÜ¡¦Ïµ²í¡ÊÆó»Ò»³¡Ë¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë£¹ÆüÌÜ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°²ó£¹ÆüÌÜ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿£²£°Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç»òÇÕ¤òÁè¤¤¡¢£±£²¾¡£³ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¡££··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤â£±£²¾¡£³ÇÔ¤Ç²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î·Ð¸³¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£´ØÏÆ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¼ÂÎ¾¼Ô¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î»þ¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£±ÇÔ¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤ë¡£¡Ö¾å°Ì¤Ë¤ÏÂç´Ø¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÊÒ¼ê¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÎ×¤á¤ë¡×¤È½é»òÇÕ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£