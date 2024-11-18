¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡ª¡©Ä¹Ìî»Ô¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´ÄÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¡Á±¸÷»ûËÜÆ²¤ÎÅìÂ¦¤Ë1Ç¯´Ö ÀßÃÖ
Ä¹Ìî»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
18Æü¡¢Á±¸÷»û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤Éー¤¾¡ª¡Ö¤è¤¤¤·¤çー¡ª¡×
¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¡Ö¥Ù¥ó¥Á¡×¡ª
¤³¤ì¤ÏÄ¹Ìî»Ô¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÆÍøÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¡£
Ä¹Ìî»Ô¤ÎÅìÉôÃæ³Ø¹»¤Î3Ç¯À¸¡¦200¿Í¤¬1Ç¯´Ö»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÉôÃæ³Ø¹» ÇòÉÍÑÛ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ó¥Á¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡¢Á±¸÷»ûËÜÆ²¤ÎÅìÂ¦¤Ë1Ç¯´Ö ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£