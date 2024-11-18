SLIK¤«¤éMagSafeÂÐ±þ¥ß¥Ë»°µÓ¡ÖSLIK ¥Þ¥°¥Í¥Ý¥Ã¥É¡×
MagSafeÂÐ±þ¥ß¥Ë»°µÓ¡ÖSLIK ¥Þ¥°¥Í¥Ý¥Ã¥É¡×
¡¡¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー¤Ï¡¢MagSafeÂÐ±þ¤Î¥ß¥Ë»°µÓ¡ÖSLIK ¥Þ¥°¥Í¥Ý¥Ã¥É¡×¤ò11·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï5280±ß¡£
¡¡¡ÖSLIK ¥Þ¥°¥Í¥Ý¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢iPhone 12°Ê¹ß¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMagSafe¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ß¥Ë»°µÓ¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þiPhone¤ä¥±ー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¥×¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤ÐMagSafeÈóÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥±ー¥¹¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬ÄºÉô¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤ò³°¤¹¤È¡¢1/4-20 UNC¥«¥á¥é¥Í¥¸¤¬½Ð¸½¤·¡¢500g°Ê²¼¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¤ä¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥ó¥°¥×¥ìー¥È¤¬Æ±º
¥«¥á¥é¥Í¥¸¤âÈ÷¤¨¤ë
¡¡¥Û¥ë¥ÀーÉôÊ¬¤Ï¼«Í³±ÀÂæ¤Ç¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë360¡ë¡¢·¹¤90¡ë¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µÓÉô¤Ï¡¢¥ß¥Ë»°µÓ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢µÓ¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¼ê»ý¤Á¥°¥ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¿´¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¼«»£¤êËÀ¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¼«Í³±ÀÂæ
Ãæ¿´¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¼«»£¤êËÀ¤Ë
¡¡ËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー´Þ¤á¤Æ140g¡£Á´¹â¤Ï270mm¡¢½ÌÄ¹¤Ï165mm¡¢»°µÓ»ÈÍÑ»þ¤ÎÃÏ¾åºÇÄã¹â¤Ï105mm¡£
¡¡ËÜÂÎ¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Ñー¥×¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Ñー¥×¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×