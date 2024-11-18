Æü²¼¾°¡¢ÆÈ¥ê¡¼¥°Àï»²Àï¤«¤éµ¢¹ñ¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¶â
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë77¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆü²¼¾°¡Ê»°·Ã³¤±¿¡Ë¤¬18Æü¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤«¤éÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¡Ö½ã¿è¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¹ñ¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃÄÂÎÀï·Á¼°¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢10·î¤«¤é»²Àï¤·¤¿Æü²¼¤Ï6ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÁêËÐ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿Á°¤Ë½Ð¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë³¤³°Àª¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï»Í¸Ô¤ä¤¹¤êÂ¤ò¶µ¤¨¤¿¡£½êÂ°¥Á¡¼¥à¤¬12·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆ¤Ó½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¡£
¡¡º£¸å¤ÏÍèÇ¯9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤òºÇ½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£