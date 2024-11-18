iPhone¤Î¼Ì¿¿ÊÔ½¸¤Ç»î¤·¤¿¤¤Î¢¥ï¥¶3Áª¡£¤¼¤ó¤Ö½ãÀµ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤è
¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤Å¤¯¤·¡£
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤«¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤·¤«¤ê¡¢iOS18¤ÎÅþÍè¤Ç¥°¥Ã¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ëiPhone¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤«¤·¤³¤¤iPhone¤ò¤â¤Ã¤È»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢½ãÀµ¥«¥á¥é¤ä¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¢¥ï¥¶¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¤ê¹þ¤ß¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢iPhoneÈÇŽ¢¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯Ž£
iOS18.1¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎiPhone¤ÇŽ¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ä¡¼¥ëŽ£¤È¤¤¤¦AppleÈÇ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£
¸å¤«¤é¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»þ¡¢½ãÀµ¤Î¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ä¡¼¥ë¤òÁª¤Ó¡¢ÂÐ¾Ý¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤«°Ï¤à¤À¤±¡£Ž¢¥ê¥»¥Ã¥ÈŽ£¤«¤é¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÝÂ¸¸å¤â¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¼Ì¿¿¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢Ž¢ÊÔ½¸¥Ä¡¼¥ëŽ£¤ò¥¿¥Ã¥×
¢Ž¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×Ž£¤òÁªÂò¡Ê½é²ó¼Â¹Ô»þ¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬É¬Í×¡Ë
£¾Ã¤·¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤ò±ß¤Ç°Ï¤à¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹¡Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¥Ã¥×¤Ç¤âOK¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏApple Intelligence¤Îµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃ¼Ëö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone¤Î¾ì¹ç¤ÏiPhone 15 Pro°Ê¹ß¡ÊiPhone 15¤ÏÈóÂÐ±þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
°Ï¤ó¤Ç¾Ã¤»¤ë¡¢iPhoneÈÇŽ¢¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯Ž£¤Î¤ä¤êÊý
¼«Ê¬¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼µ¡Ç½¡×
iOS 16¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤Ç²èÁü¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤ÈÈï¼ÌÂÎ¤ò¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç°Ï¤¦¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¼è¤ì¤ë¡ÖÀÚ¤êÈ´¤µ¡Ç½¡×¡£¥¤¥Þ¥¤¥Á´·¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤Îµ¡Ç½¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼µ¡Ç½¡×¤Ç¤è¤êÌÌÇò¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼µ¡Ç½¤È¤Ï¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿²èÁü¤ò¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ëµ¡Ç½¡£»È¤¤Êý¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÄ¹²¡¤·¤·¤¿¸å¤Ë¸½¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ËÄÉ²Ã¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÊÝÂ¸¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò³¨Ê¸»ú¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºî¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢½ãÀµ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ä¥á¥â¥¢¥×¥ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÁªÂò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÊÔ½¸¢ª¥Ú¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¢ª¥Þ¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×²èÌÌ¤Î±¦²¼¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÄÉ²Ã¡×¤Ç¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ë¹çÀ®¤â²ÄÇ½¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¼Â¤ÏInstagram¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¸µµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
iPhone¤Î²èÁüÀÚ¤êÈ´¤µ¡Ç½¡¢»È¤Ã¤Æ¤ë¡© Ä¶¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è
¤Þ¤ë¤Ç°ì´ã¥ì¥Õ¤Ç»£¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¤¤Î®¿å¤ò»£¤ëÊýË¡
¼Â¤Ï¤É¤Á¤é¤âiPhone¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡£¾¯¤·ÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç±¦¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î®¿å¤ò¥¨¥â¤¯»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢Ž¢Live PhotosŽ£¥â¡¼¥É¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£
Î®¿å¤ò»£±Æ¤·¤¿¤é¡¢¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Îº¸²¼¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤«¡¢¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Live Photos¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÎŽ¢LIVEŽ£¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤ÆŽ¢Ä¹»þ´ÖÏª¸÷Ž£¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Ï¤¸¤á¤Î±¦¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÎÎ®¿å¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤»¤Þ¤¹¤è¡£
¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Ž¢¤¢¤Î¥¢¥¤¥³¥óŽ£¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£iPhone¥«¥á¥é¤ÇÎ®¿å¤ò¥¨¥â¤¯»£¤ëÊýË¡