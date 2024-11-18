ROTTENGRAFFTY、FM802番組『EVENING TAP』にゲスト出演＋公開収録決定
FM802番組『EVENING TAP』がROTTENGRAFFTYをゲストに迎えて公開収録される。
◆ROTTENGRAFFTY 画像
＜EVENING TAP ROTTENGRAFFTY -25th Anniversary- 公開収録＞と題して12月1日、心斎橋PARCO 本館B2イベントスペースで公開収録が行われる。観覧エリアには30組60名が招待されるとのことだ。
■『EVENING TAP ROTTENGRAFFTY -25th Anniversary- 公開収録』
会場：大阪・心斎橋PARCO 本館B2イベントスペース
MC：浅井博章
ゲスト：ROTTENGRAFFTY(TALK)
詳細：https://funky802.com/site/pickup_detail/7666
▼FM802番組 『EVENING TAP』
放送：毎週月曜〜木曜日18:00-21:00
DJ：浅井博章(月/火) 田中乃絵(水/木)
https://funky802.com/et/
radiko：http://radiko.jp/#802
■＜響都超特急2024 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜＞
12月21日(土) 京都パルスプラザ
12月22日(日) 京都パルスプラザ
〒612-8450 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5
【12月21日(土)出演者】※50音順
▼金閣ステージ
氣志團 / Crossfaith / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY
▼銀閣ステージ
ENTH / THE GELUGUGU / SIX LOUNGE / Jin Dogg / 四星球 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Dizzy Sunfist
【12月22日(日)出演者】
▼金閣ステージ
coldrain / The BONEZ / SHANK / dustbox / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY
▼銀閣ステージ
GOOD4NOTHING / The Ravens / SHADOWS / BALZAC / FOMARE / 山嵐 / ROWHOO
【チケット】
・1日券 \8,610-(税込/全自由)
・2日券 \16,610-(税込/全自由)
※全自由 / 整理番号無し
※会場にて、リストバンドと引き換えになります。
※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。
●金色シート
・1日 \16,100-(税込)
・2日券\26,100(税込)
※全席指定
※購入特典：金色シート専用PASS / お土産
※事前配送のみ(席番入りラミパス ※610倶楽部先行で購入した方は名前入り / リストバンド / おみや引換券)
※2日券ご購入のお客様は両日同じ席でのご用意となります。
※おみやは当日会場にてお渡しとなります。
※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。
※お席は金閣のみご用意しております。
■＜Blown in the Reborn TOUR 2025＞
2月13日(木) 仙台Rensa
open18:15 / start19:00
2月15日(土) 札幌PENNY LANE24
open17:15 / start18:00
2月18日(火) Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
2月20日(木) 名古屋ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
2月27日(木) なんばHatch
open18:00 / start19:00
3月01日(土) 福岡DRUM LOGOS
open17:15 / start18:00
▼チケット ※前売
1Fスタンディング \5,160(税別)
2F指定席(大阪のみ) \5,610(税別)
■関連リンク
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