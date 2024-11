¸ÐÌÌ¤Ë±Ç¤ë¡ÖµÕ¤µ¹ÈÍÕ¡×¤â¡ª°ìÊË¸Ð¡õ´Ý»³¸ø±à

伊東市では、令和6年12月上旬ごろに一碧湖と丸山公園で紅葉が見頃を迎えます。

一碧湖&丸山公園

伊東市では、令和6年12月上旬ごろに一碧湖と丸山公園で紅葉が見頃を迎えます。

「伊豆の瞳」とも称される一碧湖。

約10万年前の噴火でできた火口湖で、普段は周辺の山や緑の木々、空に浮かぶ白い雲などが湖面に映しだされて、訪れる人々を魅了します。

紅葉シーズンになると、真っ赤に染まった樹木が美しい湖を彩り、「逆さ紅葉」が湖面に映ることで幻想的な雰囲気を醸し出します。

四季折々の風景を楽しめる丸山公園は、小沢川のせせらぎと木立が閑静さを醸し出す「緑と水」が調和した自然公園です。

早春には梅、春には桜、初夏には花菖蒲、秋には紅葉と多様な風景を楽しむことができます。

都心から電車で約80分、車で東名高速道路厚木ICから約90分と、アクセスが良い紅葉スポットになっています。

家族やカップルでの思い出作りにおすすめです。

現在の見頃状況等の詳細は、伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド」を確認してください。

https://itospa.com/feature/detail_25.html

■紅葉オススメスポットの紹介

【一碧湖】

所在地 :静岡県伊東市吉田815-360

営業時間:年中無休

入場料 :無料

駐車場 :あり・無料

一碧湖2

【丸山公園】

所在地 :静岡県伊東市松原

営業時間:年中無休

入場料 :無料

駐車場 :あり・無料

丸山公園1

丸山公園2

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 湖面に映る「逆さ紅葉」も!一碧湖&丸山公園 appeared first on Dtimes.