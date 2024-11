´ðËÜµ¡Ç½¤ËÆÃ²½¡ªShot Navi Nexia¡ÖACCURA GR¡×

「Shot Navi」シリーズを販売するテクタイトから、今回ショットナビのサブブランドとして「Shot Navi Nexia(ショットナビネクシア)」が誕生することとなりました。

Shot Navi Nexia「ACCURA GR」

価格 : 19,800円(税込)

製品カテゴリ : ゴルフ用レーザー距離計測器

本体外寸 : 94×59×35mm

重量 : 138g

主な機能 : 緑・赤OLED、輝度調節機能、最大計測1,300yd、

ピンシーク計測、スキャン計測、目安距離、高低差、

競技モード、超高速計測、充電式など

防水仕様 : IPX4相当(生活防水程度)

充電時間 : 約2時間

フル充電時使用回数: 約20,000回(使用年数や使用頻度により減少します)

セット内容 : ACCURA GR本体、専用ケース、レンズクロス、

USBケーブル Type-C、取扱説明書・保証書

メーカーURL : https://shotnavi.jp/

対象機種として第一弾はレーザー距離計Shot Navi Nexia ACCURA GR(以下、ACCURA GR)を2024年11月20日より販売開始します。

【Shot Navi Nexia】

Shot Navi Nexiaシリーズは「高品質なゴルフナビゲーションを、もっと手軽に」という思いから誕生しました。

ゴルフ初心者やシンプルさを求めるゴルファーに向け、基本機能に特化した使いやすい製品を提供します。

ショットナビの確かな技術と信頼性を引き継ぎながらも低価格で手に取りやすいラインアップを実現。

複雑な機能は省きゴルファーが必要とする基本的なナビゲーション機能にフォーカスしています。

初心者でも迷うことなく使えるシンプルな操作性と、どんなシーンにも溶け込むミニマルなデザイン。

日々のラウンドをもっと手軽に、そして楽しくするための新しい選択肢です。

【製品の特長】

〇緑・赤OLED搭載による抜群の視認性

距離の計測結果をはっきりと確認することができます。

好みや環境に合わせた5段階の輝度調節機能付きです。

緑・赤OLEDによる抜群の視認性

〇約0.02秒の計測スピード

ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。

約0.02秒の計測スピード

〇広視野OLEDファインダー採用

大きく視野の広い6倍率広視野角透過率OLEDファインダー搭載で目標位置に焦点を合わせやすく、計測に手間取りません。

広視野OLEDファインダー

〇3種の計測方法

「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」の3つの計測方法から状況に応じて使い分けが可能です。

・ポイント計測

目標物(ポイント)までの距離を計測

ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します。

ポイント計測

・ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)

優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンフラッグまでの距離をロック

最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されます。

ピンシーク計測

・スキャン計測

バンカーやクリーク、木など様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい時に役立つ機能

10秒間連続計測します。

スキャン計測

〇目安距離表示

高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します。

目安距離表示

〇競技モード

MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯します。

競技モード搭載

〇充電式リチウムポリマーバッテリー搭載

USB Type-C端子より、1度のフル充電で約20,000回の計測が行えます。

(使用年数や使用頻度により減少します)

電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です。

充電式リチウムポリマーバッテリー搭載

〇防水機能

ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能のため、しずくや雨粒にも心配なく使用できます。

防水機能

ブラック

ホワイ

