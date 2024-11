量子ドットMiniLED搭載！TCL JAPAN ELECTRONICS 34インチゲーミングモニター「34R83Q」

TCL JAPAN ELECTRONICSは、2024年12月3日(火)、量子ドットMini LED搭載の34インチゲーミングモニター「34R83Q」をGREEN FUNDINGにて先行支援を受付開始します。

TCL JAPAN ELECTRONICS 34インチゲーミングモニター「34R83Q」

併せて2024年12月2日(月)に、27インチモデルのゲーミングモニター「27R83U」と「27R73Q」をAmazonにて販売を開始します。

併せて2024年12月2日(月)に、27インチモデルのゲーミングモニター「27R83U」と「27R73Q」をAmazonにて販売を開始します。

TCL史上初となる、日本市場向けのゲーミングモニターは、量子ドットMini LED技術、最高レベルのディスプレイHDR性能、高リフレッシュレートを備え、ゲームプレイから映像制作まで幅広いニーズに応えるための先端技術を融合しています。

近年、ハイエンドモデルの多くのモニターが有機ELを採用している中、本製品は量子ドットMini LED技術を採用し、焼き付きのリスクを軽減と共に、高寿命を実現。

加えて、ゲーマー、デザイナーが求める高い色精度で色彩を正確に再現できるのが特徴です。

■TCLゲーミングモニターの特長

・量子ドットMini LED技術による圧倒的な映像美(34R83Q、27R83U)

ΔE<2

Pantone認証を取得し、ΔE<2の色精度を誇るTCLモニターは、ゲーマーやデザイナーが求める正確な色再現を実現。

TCL独自の量子ドットMini LED技術により、有機ELを使用せずとも高輝度と精細なコントラストを実現しました。

焼き付きのリスクを抑えつつ、明るい環境下でも見やすい画面は、高い耐久性を持ちます。

・没入感を高める34インチの湾曲スクリーン(34R83Q)

量子ドットMini LED

34インチの湾曲スクリーンがもたらす視野全体を包み込むデザインは、ゲームやエンターテインメントでの没入感を大幅に向上。

視覚的な広がりを感じながら、よりリアルな映像体験が可能です。

長時間の利用でも疲れにくい設計もポイントです。

・スムーズなゲーミング体験を実現(27R73Q)

様々なゲームシーンに対応

最大240Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を兼ね備えたR73シリーズは、映像の滑らかさと高速反応を両立し、かつてない没入感を提供します。

FPSやレーシングゲームなど、瞬時の動きが求められるシーンでも、映像のカクつきやブレを抑え、ストレスフリーなプレイが可能です。

■製品概要

【34R83Q】

34R83Q

【スペック】

画面サイズ :34インチ

モニタータイプ :湾曲スクリーン UWQHD(3440×1440)

最大リフレッシュレート:170Hz

色再現 :Pantone認証取得、ΔE<2

ピーク輝度 :1400nits

応答速度 :1ms(GTG)

コントラスト比 :3300:1

表面タイプ :非光沢(ノングレア)

接続ポート :HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1

内蔵スピーカー :3Wx2

【クラウドファンディング プロジェクト概要】

プロジェクトスタート日:2024年12月3日(火)

超早割価格 :104,000円(税込)

販売期間 :2024年12月3日(火)13時開始〜2025年1月16日(木)

グリーンファンディングディザーページ:

https://greenfunding.jp/portals/pages/TCL34R83Q_8628

販売ページ(12月3日に公開予定):

https://greenfunding.jp/tcljapan/projects/8628

※その他、詳細の仕様は公式サイトにて確認してください。

【 https://www.tcl.com/jp/ja/monitors/34r83q 】

【27R83U】

27R83U

画面サイズ :27インチ

解像度 :4K(3840×2160)

最大リフレッシュレート:160Hz

色再現 :Pantone認証取得、ΔE<2

ピーク輝度 :1400nits

応答速度 :1ms(GTG)

コントラスト比 :4000:1

表面タイプ :非光沢(ノングレア)

接続ポート :HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1

内蔵スピーカー :3Wx2

発売日 :2024年12月2日(月)

想定価格 :10万円前後

販売先 :Amazon

※その他、詳細の仕様はAmazonサイトにて確認してください。

【 https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLG44424?th=1 】(12月2日に公開予定)

【27R73Q】

27R73Q

画面サイズ :27インチ

解像度 :WQHD(2560×1440)

最大リフレッシュレート:240Hz

色再現 :VESA DisplayHDR1400認証、ΔE<2

ピーク輝度 :1400nits

応答速度 :1ms(GTG)

コントラスト比 :2500:1

表面タイプ :非光沢(ノングレア)

接続ポート :HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1

内蔵スピーカー :なし

発売日 :2024年12月2日(月)

想定価格 :8万円前後

販売先 :Amazon

※その他、詳細の仕様はAmazonサイトにて確認してください。

【 https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLG5LM3S?th=1 】(12月2日に公開予定)

■TCLについて

TCLは、中国発の世界有数の総合家電メーカーとして、常に革新を追求し、お客様の「クリエイティブライフ」を支える製品の提供に努めてまいりました。

創業以来、日々のイノベーションを通じて高品質な製品をお届けすることを使命とし、ネットワーク動画再生技術や、グループ内で開発・製造される液晶パネルの先端技術を活かした液晶テレビを提供しています。

今後も、液晶テレビの供給において徹底した品質管理と充実したアフターサービスを最優先課題とし、さらなる製品品質の向上に取り組むとのことです。

