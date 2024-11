シンプルな連結決算ニーズに応える！「BizForecast FC Standard Edition」

プライマルは、機能を限定しシンプルかつユーザビリティを重視した連結会計SaaS「BizForecast FC (連結会計) Standard Edition」をリリースすることを発表しました。

この製品により連結会計システムを低コストで導入可能になり、中堅・中小規模の企業グループ様の経理DXを支援します。

「BizForecast FC (連結会計) Standard Edition」

BizForecast FC Standard Edition

■【「BizForecast FC Standard Edition」開発の背景】

同社は2009年に連結会計システム(Conglue)の初版をリリースして以来、グループ会社が国内外に多数あるグループ企業様にも利用できるよう、多機能かつ柔軟性の高いシステムを目指して開発を進めてまいりました。

しかしながら、グループ会社数が少なく国内100%子会社を含めて数社というような中堅・中小企業グループ様にとって必ずしも使い勝手が良いシステムとは言えませんでした。

今回、同社では中堅・中小規模の企業グループ様向けに、機能を限定しシンプルかつユーザビリティを重視した連結会計SaaS/サブスク型の「BizForecast FC (連結会計) Standard Edition」を開発しました。

■【「BizForecast FC Standard Edition」の特長】

1. FC Standard専用の入力画面・レポート(帳票)を標準装備

連結決算に必要なグループ各社の財務・非財務データを効率的に収集するため、収集進捗管理という一覧画面にて、各社のデータ入力や報告・承認などのワークフローステータスの管理、期日管理、エビデンス/根拠データの管理など実施します。

入力すべき内容がシート毎に整理されており、迷わずに登録可能です。

2. コーチング形式で安心導入

連結会計業務およびBizForecastの仕様に精通したコンサルタントが初期設定や連結決算業務運用開始に必要な準備作業を支援します。

連結会計業務そのもの、またはシステムに不慣れなご担当者様でも安心してご導入いただけます。

3. 続々とオプション機能を開発。

より一層使い易いSaaS型サービスへ

連結修正仕訳(内部取引・投資と資本・未実現利益の消去、貸引調整など)を自動生成するための機能や連結キャッシュフロー計算書を作成する機能、有報など開示書類にデータ連携する機能など、お客様のニーズに合わせて提供するべく、現在開発中です。

2009年にリリースしたEnterprise版(旧名称:Conglue)で既に連結修正・自動仕訳に係る機能は一通り実装済みである同社の知見とお客様の声を掛け合わせ、より使い易い連結会計SaaSの実現を目指していきます。

また、先日開催された「BizForecast Days 2024」において、具体的な開発スケジュールやデモンストレーションを発表しました。

こちらのオンデマンド配信は以下より見ることができます。

・オンデマンド配信:

https://www.primal-inc.com/bizforecast/event/webinars/entry/00635.html

製品の詳細についてはこちらを確認してください。

・製品サイト : https://go.primal-inc.com/bizforecast/service/fc/

・デジタルブック: https://go.primal-inc.com/fcse/digitalbook

■BizForecast FC Standard Editionリリース記念イベント開催

BizForecast FC Standard Editionのリリースを記念し、2024年12月12日・13日に「連結会計SaaS DX SUMMIT 2024」を開催します。

連結決算においては、子会社(親会社含む)からのデータ収集と、最終成果物となる開示資料作成の効率化が重要だと考えています。

システム間のAPI連携を視野に入れた取り組みを加速させるべく、BizForecast FCSEパートナーシップにご賛同いただいている企業様をお招きし、グループ会社からのデータ収集・開示資料作成の効率化を様々な視点から考えるセッションとなっています。

どうぞご期待ください。

連結会計SaaS DX SUMMIT 2024

申込URL: https://www.primal-inc.com/bizforecast/event/entry/00627.html

■パイロットユーザー様の募集

「BizForecast FC Standard Edition」リリースを記念し、パイロットユーザー様を募集します。

パイロットユーザー様として契約に至った場合、特別価格での提供等、特典を用意しています。

詳細はぜひお問い合わせください。

【本製品に関するお問い合わせ先】

プライマル株式会社 開発本部 マーケティング企画部 インサイドセールスチーム

Tel : 03-5472-7453

E-Mail: marketing@primal-inc.com

▼グループ経営管理システム『BizForecast』シリーズについて

BizForecastシリーズ紹介

「経営管理をより身近に、お手軽に。

」

プライマルは創業以来、敷居が高いと思われがちな経営管理システムを、電卓やExcelのように手軽で使い勝手が良く、セキュアかつ堅牢でありつつ変化に強い柔軟性の高いツールとして提供すること、より身近な存在として多くの企業様に利用することを目標に活動を続けています。

経理部・経営企画部・人事部・総務部や社長室などバックオフィス系の部門が担うことの多い経営管理業務は「情報収集」→「集計・加工」→「報告」という3つのプロセスで構成されており、Excelなど多用して業務プロセスが構築・運用されることも多いのが実態です。

BizForecastシリーズは、こういった柔軟性が求められる経営管理業務の一連のプロセスについて、Excelのメリットを活かしつつクライアント・サーバ型/クラウド型システムと同等の情報共有や情報保全を実現するシステム構築を可能とします。

BizForecastシリーズではお客様要件に応じてテーラーメイド構築する前提のEnterprise Editionと、プライマルがこれまで数多く企業様向けに予算管理業務システムを提案・構築した経験・知見を集約したマルチテナントクラウド/SaaS型のStandard Editionを提供しています。

※製品サイト: https://www.primal-inc.com/bizforecast/

※「Excel」は、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における商標または登録商標です。

※予算管理ソフト市場シェアNo.1出典:富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2019-2021・2023」〈予算・実績管理ソフトウェア〉

