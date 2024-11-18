»»¿ôÃË»Ò¤Î»×¹Í²óÏ©¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Å°Äì¹¶Î¬¡ª¼õ¸³Dr.¡ÖÄ¾Á°´ü º£¤«¤é¿¤Ð¤¹ ³«À®Ãæ³Ø¹ñ¸ìÀïÎ¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×
¼õ¸³Dr.¤Ï¡¢¡Ö»»¿ôÃË»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡¡Ä¾Á°´ü º£¤«¤é¿¤Ð¤¹ ³«À®Ãæ³Ø¹ñ¸ìÀïÎ¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò¡¢2024Ç¯11·î25Æü(·î)¡¦29Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¼õ¸³Dr.¡Ö»»¿ôÃË»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡¡Ä¾Á°´ü º£¤«¤é¿¤Ð¤¹ ³«À®Ãæ³Ø¹ñ¸ìÀïÎ¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×
ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯11·î25Æü(·î)¡¦2024Ç¯11·î29Æü(¶â)
»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡§¡ü¸áÁ°¤ÎÉô¡¡10:00¡Á13:00
¡ü¸á¸å¤ÎÉô¡¡19:00¡Á22:00
¢¨³Æ²ó¤ÎÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Ê¡¼¼õ¹ÖÎÁ¡Û
11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡Û
ÅÅÏÃ(03-5304-8225)¤â¤·¤¯¤Ï²¼µ¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.chugakujuken.com/lp/kaisei-kokugo/
¼õ¸³Dr.¤Ï¡¢¡Ö»»¿ôÃË»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡¡Ä¾Á°´ü º£¤«¤é¿¤Ð¤¹ ³«À®Ãæ³Ø¹ñ¸ìÀïÎ¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò¡¢2024Ç¯11·î25Æü(·î)¡¦29Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¡£
¢£¡Ö»»¿ôÃË»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡¡Ä¾Á°´ü º£¤«¤é¿¤Ð¤¹ ³«À®Ãæ³Ø¹ñ¸ìÀïÎ¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤È¤Ï
¡ü³«À®»ÖË¾¤Î¡Ö»»¿ôÃË»Ò¡×ÊÝ¸î¼ÔÂÐ¾Ý
¡ü¡Ö»»¿ôÃË»Ò¤Î»×¹Í²óÏ©¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÅ°Äì¹¶Î¬
¡üÂç³Ø¼õ¸³¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¡Ö¹ñ¸ì¤Î¥×¥í¤Î²òË¡¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨
¡ÚÃ´Åö¹Ö»Õ¡Û
½ÕÌî ÍÛ»Ò ¹Ö»Õ
½ÕÌî ÍÛ»Ò ¹Ö»Õ
¥¯¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¹Ö»Õ ¹ñ¸ì²Ê»ØÆ³ºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô ¸æ»°²È¹ñ¸ìºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô
¡Ú¥»¥ß¥Ê¡¼»²²ÃÆÃÅµ¡Û
¹Ö±é»ñÎÁ»öÁ°Á÷ÉÕ
¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÆÃÅµ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦6Ç¯À¸¤ÎÊÝ¸î¼ÔÂÐ¾Ý¡¡¢¨5Ç¯À¸°Ê²¼ÉÔ²Ä
¡¦Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Î»²²Ã¶Ø»ß
¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼Ãæ¤Î»£±Æ¡¦Ï¿²»¡¦Ï¿²è¶Ø»ß
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post »»¿ôÃË»Ò¤Î»×¹Í²óÏ©¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Å°Äì¹¶Î¬¡ª¼õ¸³Dr.¡ÖÄ¾Á°´ü º£¤«¤é¿¤Ð¤¹ ³«À®Ãæ³Ø¹ñ¸ìÀïÎ¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡× appeared first on Dtimes.