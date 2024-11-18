¹©»ö¸½¾ì¤ÇÅÅÀþ¥±ー¥Ö¥ë¤òÅð¤ß Çã¼èÅ¹¤Çµ¶Ì¾½ñ¤¤¤¿µ¿¤¤ 53ºÐÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ö50²ó¤¯¤é¤¤ÅÅÀþ¤òÅð¤ó¤À¡×
·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÃæÅÄÍ¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹©»ö¸½¾ì¤ÇÅÅÀþ¥±ー¥Ö¥ë¤òÅð¤ß Çã¼èÅ¹¤Çµ¶Ì¾½ñ¤¤¤¿µ¿¤¤ 53ºÐÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ö50²ó¤¯¤é¤¤ÅÅÀþ¤òÅð¤ó¤À¡×
ÃæÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·9·î¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼¤ò´Þ¤ó¤ÀÅÅÀþ¥±ー¥Ö¥ë2ËÜ¡Ê¤ª¤è¤½18Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤À¤Û¤«¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯¤¿¤á¡¢°Â¾ë»ÔÆâ¤Î¶âÂ°Çã¼èÅ¹¤ÇÅÁÉ¼¤Ëµ¶Ì¾¤ò½ñ¤¯¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö50²ó¤¯¤é¤¤ÅÅÀþ¤òÅð¤ó¤À¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£