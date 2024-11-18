¡Úº´Ìî»ËÏº¡Û¡¡Æ®ÉÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¡¡í³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡É
ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî»ËÏº¤µ¤ó¤¬¡Ø¥µ¥¤¥Ü¥¦¥ê¥¦¥à¡Ù -CAR T¤Î¤¢¤ëºÙË¦À¤³¦-»î¼ÌÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢À¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úº´Ìî»ËÏº¡Û¡¡Æ®ÉÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¡"³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡É
¥®¥ê¥¢¥É¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥·¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï·ì±Õ¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅË¡¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖCAR T ºÙË¦ÎÅË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àÆ°²è¤Î»î¼ÌÈ¯É½²ñ¤òÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
2021Ç¯¤ËÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤òÈ¯¾É¤·¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤Ï"Åö»þ¤ÏCAR£ÔºÙË¦ÎÅË¡¤¬Ç§²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¼ç¼£°å¤«¤é¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤·¡ÉºÆÈ¯¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¶½Ì£¤òÂÔ¤Ã¤ÆÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤Ï´²²ò¾õÂÖ¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹"¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÂ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡É¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¸½¾ì¤È°ì½ï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿"¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢"ÀèÀ¸¤¬ÉÂÌ¾¤ò´µ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÎÂè1À¼¤Ï¡Ö¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¼¤Î½Ð¤·Êý¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼Çµï¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í"¤ÈÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡É¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¸½¾ì¤È¡Ö°ì½ï¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸¤¬´ÆÆÄ¤Ç¡¢´Ç¸î»Õ¤¿¤Á¤¬¾ÈÌÀÉô¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ï¿²»Éô¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Æ®ÉÂ¤Î´Ö¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í½¼¼Â¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ»£¤í¤¦¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ìô¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÀèÀ¸¤Ë·ù¤Ã¤Æ¤Û¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤·¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î»Å»öÁª¤ó¤À¤Î¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÉÈó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¼£ÎÅ¤ò¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢¡É¤â¤Á¤í¤óÇÔ·ì¾É¤Î»þ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ£±²ó¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤È¡¢»×¤Ã¤¿¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û