¥Ò¥°¥ÞÊá³ÍÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬Í×Ë¾
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¤ÈÆ»ÎÄÍ§²ñ¤ÎËÙ¹¾ÆÆ²ñÄ¹¤¬18Æü¡¢´Ä¶¾Ê¤òË¬¤ì¡¢¾®ÎÓ»ËÌÀ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤ò°ÂÁ´¤ËÍ³²Êá³Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÎÀ©¶¯²½¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£10·î¤Î»¥ËÚ¹âºÛÈ½·è¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÎÄ½Æ½ê»ýµö²Ä¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¡ÖÂÅÅö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£ËÙ¹¾²ñÄ¹¤ÏÈ½·è¤ò¼õ¤±ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¿ÈÊ¬ÊÝ¾ã¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ò¥°¥Þ¤ÎÊá³Í¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2018Ç¯8·î¡¢º½Àî»Ô¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿ÎÄÍ§²ñ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬½»Âð¶á¤¯¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ò¥°¥Þ1Æ¬¤òÎÄ½Æ¤Ç¶î½ü¡£¤½¤ÎºÝ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ»¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤ËÎÄ½Æ¤Î½ê»ýµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£»¥ËÚ¹âºÛÈ½·è¤Ï¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¡ÖÂÅÅö¡×¤È¤·¤¿¡£