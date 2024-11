Áí³Û¡û¡ûËü!? 1¥«·î¤Î¿©»ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¿©Èñ¤òÁ´¸ø³«¡ª¡Ê9·î¡¦¥Þ¥Ã¥­¡¼ËÒ¸µ¡Ë

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの9月の「食スケジュール」を大公開!

9/1 夜「impronte」(東京・阿佐ケ谷)

イタリアン「ダ オルモ」の支店。

impronte

9/2 昼「トゥーランドット 臥龍居」(東京・赤坂)

<店舗情報>◆impronte住所 : 東京都杉並区阿佐谷北1-27-5TEL : 03-5356-6306

蟹玉を食べに。

トゥーランドット 臥龍居

9/2 夜「焼肉ホルモンあさひ」(愛知)

<店舗情報>◆トゥーランドット 臥龍居住所 : 東京都港区赤坂6-16-10 Y's CROSS ROAD1,2FTEL : 050-5593-6446

私、マッキー牧元プロデュースの焼肉店。

焼肉ホルモンあさひ

9/3 朝「名古屋マリオットアソシアホテル」(愛知)

<店舗情報>◆焼肉ホルモンあさひ住所 : 愛知県名古屋市東区泉1-17-15 T.Yビル 1FTEL : 050-5594-3404

ホテルで朝食。

名古屋マリオットアソシアホテル

9/3 昼「川原町 泉屋」(岐阜)

<店舗情報>◆名古屋マリオットアソシアホテル住所 : 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 名古屋マリオットアソシアホテルTEL : 052-584-1111

日本一とも称される鮎焼き名人がいるお店。

川原町 泉屋

9/3 夜「旧雨」(東京・早稲田)

<店舗情報>◆川原町 泉屋住所 : 岐阜県岐阜市元浜町20TEL : 058-263-6788

中国料理のお店。「古月 新宿」のシェフが作る薬膳料理。

旧雨

9/4 夜「香噴噴」(東京・木場)

<店舗情報>◆旧雨住所 : 東京都新宿区西早稲田2-3-21TEL : 不明の為情報お待ちしております

中国料理。焼物と魚の蒸し物がいい。

香噴噴

9/5 夜「ON the TABLE CHINESE」(東京・渋谷)

<店舗情報>◆香噴噴住所 : 東京都江東区東陽3-16-9TEL : 03-6458-4267

脇屋友詞シェフの弟子として「トゥーランドット 臥龍居」などで腕を磨いたシェフのお店。一流の腕の味をカジュアルな雰囲気で。

ON the TABLE CHINESE

9/5 夜「バー ジャダ」(東京・表参道)

<店舗情報>◆ON the TABLE CHINESE住所 : 東京都渋谷区渋谷3-2-6 帝都青山ビル 1FTEL : 050-5593-3181

表参道にあるバー。

バー ジャダ 写真:お店から

9/6 夜「AKOWA」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆バー ジャダ住所 : 東京都港区南青山6丁目2-7 クレグラン骨董通りビル B1TEL : 03-3797-0561

元ペルー大使館シェフが作る本格郷土料理。

AKOWA

9/6 夜「MAKO’S」(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆AKOWA住所 : 東京都港区南麻布2-13-13 コーポミナモト 102TEL : 050-5593-8712

住宅街にあるバー。

MAKO’S 出典:ThousandWaveさん

9/9 夜「falò+」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆MAKO'S住所 : 東京都港区白金3-11-5TEL : 03-6447-7970

変タイ鮨「鮨 すがひさ」コラボ。寿司、イタリアン、ウルグアイ料理という奇妙なコラボながらどれもうならせるおいしさがあった。

falò+

9/10 夜「ホルモン焼 婁熊東京」(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆falò+住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワー 4FTEL : 03-6268-8300

鮮度抜群の豚内臓を使った、バラエティに富んだ料理。

ホルモン焼 婁熊東京

9/11 夜「赤坂璃宮 銀座店」(東京・銀座)

<店舗情報>◆ホルモン焼 婁熊東京住所 : 東京都渋谷区恵比寿西2-3-5 ISHII BLDG B1FTEL : 050-5869-5020

潮州料理、各種焼肉、蒸し物がうまい。

赤坂璃宮 銀座店

9/12 夜「鮨 さいとう 麻布台」(東京・神谷町)

<店舗情報>◆赤坂璃宮 銀座店住所 : 東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル 5FTEL : 03-3569-2882

麻布台ヒルズマーケットにできた「鮨 さいとう」の支店。

鮨 さいとう 麻布台 出典:虎太郎がゆくさん

9/12 夜「器楽亭+」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆鮨 さいとう 麻布台住所 : 東京都港区麻布台1-2-8 ガーデンプラザC B1F 麻布台ヒルズマーケットTEL : 不明の為情報お待ちしております

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーの3階にある居酒屋。

器楽亭+ 出典:虎太郎がゆくさん

9/13 夜「炭火焼 ゆうじ」(東京・渋谷)

<店舗情報>◆器楽亭+住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3FTEL : 03-6811-1162

東京屈指の焼肉屋。牧元的にはここと「スタミナ苑」がトップクラス。

炭火焼 ゆうじ

9/15 夜「茶禅華」(東京・広尾)

<店舗情報>◆炭火焼 ゆうじ住所 : 東京都渋谷区宇田川町11-1 松沼ビル 1FTEL : 03-3464-6448

「茶禅華」×「洋食 おがた」の驚異のコラボイベント。一つの皿を二人で作り上げるという理想のコラボである。

茶禅華

月後半も食巡りが止まらない!

9/16 昼「ドンブラボー」(東京・国領)

<店舗情報>◆茶禅華住所 : 東京都港区南麻布4-7-5TEL : 050-3188-8819

人気の薪焼きイタリアン。肉を見事に活かす。ピッツァも素晴らしい。

ドンブラボー

9/16 夜「蜀郷香」(東京・四谷三丁目)

<店舗情報>◆ドンブラボー住所 : 東京都調布市国領町3-6-43TEL : 042-482-7378

中国料理店。こちらの店主が趙楊氏に師事。きのこ鍋や新山椒を使った料理にその力を見た。

蜀郷香

9/18 夜「焼肉ホルモン アポロン 神田駿河台」(東京・新御茶ノ水)

<店舗情報>◆蜀郷香住所 : 東京都新宿区舟町5-25 TSI FUNAMACHI 2FTEL : 03-3356-0818

昭和焼肉を貫く良心的焼肉屋。

焼肉ホルモン アポロン 神田駿河台

9/18 夜「モンドバー ハセガワ」(東京・銀座)

<店舗情報>◆焼肉ホルモン アポロン 神田駿河台住所 : 東京都千代田区神田駿河台3-7-12TEL : 03-3518-9690

銀座の老舗バー。

モンドバー ハセガワ

9/19 昼「蟹王府」(東京・三越前)

<店舗情報>◆モンドバー ハセガワ住所 : 東京都中央区銀座6-5-8 2FTEL : 03-6263-8273

新しく始めた北京ダックを試食。

蟹王府

9/19 夜「TROMPETTE」(東京・小伝馬町)

<店舗情報>◆蟹王府住所 : 東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井二号館 1FTEL : 050-5869-8682

味、量ともに本場のままをいくビストロ。

TROMPETTE

9/20 夜「繁邦」(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆TROMPETTE住所 : 東京都中央区日本橋小伝馬町17-4 電気防災ビル 1FTEL : 050-5594-0312

人気ブーランジェリーが始めた、パン屋併設のビストロ。

繁邦

9/20 夜「有昌 Astage」(東京・代官山)

<店舗情報>◆繁邦住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-14-15 ラ・レンヌ恵比寿 3FTEL : 03-6451-2422

かつて並木橋にあった人気の町中華が代官山に移転。

有昌 Astage

9/20 夜「BAR 松田」(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆有昌 Astage住所 : 東京都渋谷区代官山町7-5 2FTEL : 03-6687-5225

希少な酒を置くバー。

BAR 松田 出典:yoji3.gohanさん

9/21 昼「とんかつ じゅんちゃん」(東京・外苑前)

<店舗情報>◆BAR 松田住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-12-5 恵比寿Kビル 1FTEL : 03-3714-1340

日本料理「くろぎ」の黒木氏がプロデュースするとんかつの新店。

とんかつ じゅんちゃん

9/21 夜「弥助鮨」(長野)

<店舗情報>◆とんかつ じゅんちゃん住所 : 東京都港区北青山2-14-4 THE AOYAMA GRAND HOTEL 4FTEL : 050-5594-3206

楽しい雰囲気の大衆寿司屋。

弥助鮨

9/22 昼「食事と喫茶 ひといき」(長野)

<店舗情報>◆弥助鮨住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉13-77TEL : 0267-42-7959

名店の味を受け継ぐ喫茶店。

食事と喫茶 ひといき

9/23 昼「かぎもとや 中軽井沢本店」(長野)

<店舗情報>◆食事と喫茶 ひといき住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2475-3TEL : 0267-46-8863

地元で最も古いと言われているそば屋。

かぎもとや 中軽井沢本店

9/23 夜「オステリア・トット」(東京・六本木)

<店舗情報>◆かぎもとや 中軽井沢本店住所 : 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3041-1TEL : 0267-45-5208

特別にマルケ州の郷土料理で組み立ててもらう。しみじみと美しさを感じる。

オステリア・トット

9/24 夜「SAM wood fired」(東京・参宮橋)

<店舗情報>◆オステリア・トット住所 : 東京都港区西麻布1-8-16 ライラックビルB1TEL : 050-5594-2659

ワンオペのピザ屋。ピッツァだけでなく、窯焼き野菜もうまい。

SAM wood fired

9/26 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆SAM wood fired住所 : 東京都渋谷区代々木4-45-5 パークテラス参宮橋101TEL : 不明の為情報お待ちしております

定例会。毎回の引き出しの深さとアイディア力に驚かされる。

DepTH brianza 写真:お店から

9/26 夜「はち巻岡田」(東京・銀座一丁目)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

江戸料理を受け継ぐ老舗割烹。

はち巻岡田

9/27 昼「すきやばし 次郎」(東京・銀座)

<店舗情報>◆はち巻岡田住所 : 東京都中央区銀座3-7-21TEL : 03-3561-0357

寿司の名店。

すきやばし 次郎 出典:あいあい0615さん

9/27 夜「Filemone」(東京・乃木坂)

<店舗情報>◆すきやばし 次郎住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1FTEL : 03-3535-3600

「ドンチッチョ」出身ながら、シチリアにこだわらず自由な料理を考案しておりそれがいい。

Filemone

9/28 昼「懐石 辻留」(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆Filemone住所 : 東京都港区赤坂8-12-12 赤坂アンドロン 1FTEL : 03-4363-2887

揺るぎない名店。ここに来ると、心と舌をゼロに戻すことができる。

懐石 辻留

9/28 夜「鳥栄」(東京・湯島)

<店舗情報>◆懐石 辻留住所 : 東京都港区元赤坂1-5-8 虎屋第2ビル B1FTEL : 03-3403-3984

鶏鍋一筋の老舗。

鳥栄

9/29 昼「ラ ブランシュ エルミン」(東京・沼袋)

<店舗情報>◆鳥栄住所 : 東京都台東区池之端1-2-1TEL : 03-3831-5009

住宅街にある焼き菓子とクレープの店。

ラ ブランシュ エルミン 出典:kumori12さん

9/30 夜「居酒屋 兆治」(北海道)

<店舗情報>◆ラ ブランシュ エルミン住所 : 東京都中野区新井3-11-1TEL : 03-6885-9624

函館の食材を使った郷土料理がいただける居酒屋。

居酒屋 兆治

マッキー牧元さんの2024年9月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆居酒屋 兆治住所 : 北海道函館市松風町13-4TEL : 0138-27-3699

食費はなんと「690,838円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

