ÅìÂç¼õ¤«¤Ã¤¿»Ò¤¬¼ÂÁ©Ž¢¼õ¸³±Ñ¸ì¤Ç¾¡¤Æ¤ëŽ£ÊÙ¶¯Ë¡
±Ñ¸ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤¬¸ú²ÌÅª¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§miyuki ogura / PIXTA¡Ë
¤Þ¤â¤Ê¤¯¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÂç¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØÅìÂçÀ¸¤¬¶µ²ÊÊÌ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤ë ¼õ¸³ÊÙ¶¯Ë¡ÂçÁ´¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿ÅìÂç¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¤ÎÀ¾²¬°íÀ¿¤µ¤ó¤¬¡¢»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤à±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¶á¤Å¤¯
1·î¤ËÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡¢¹â¹»Æþ»î¤â2·î¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¹â¹»¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬²áµîÌä¤äÌäÂê½¸¤ò²ò¤¡¢¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÂÐºö¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö±Ñ¸ì¡×¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»î¸³¤Ç¹çÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÊÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ä¤¯Æþ»î¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÌäÂê¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÆâÍÆ¤â¤É¤ó¤É¤óÆñ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐºö¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÅìÂçÀ¸¤¬±Ñ¸ì¤Î»î¸³ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÙ¶¯Ë¡¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î±ÑÃ±¸ì¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡Ölike¡×¤È¤«¡Ölove¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡Ö¹¥¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Öbe fond of¡×¡Öprefer¡×¤Ç¹¥¤à¡¢¡Öfavorite¡×¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¡Öcherish¡×¤ÇÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±ÑÃ±¸ìÄ¢¤Ë¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤Î²¼¤Ë¡ÖÎàµÁ¸ì¡×¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¸À¤¤´¹¤¨É½¸½¡×¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»²¹Í½ñ¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÅìÂç¹ç³Ê¤·¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ØÅ´ÎÐ²ñÅìÂç±ÑÃ±¸ì½Ï¸ì Å´ÊÉ¡Ù¤È¤¤¤¦±ÑÃ±¸ìÄ¢¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¡¦Æ±¤¸Ê¬Ìî¤Î±ÑÃ±¸ì¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î±ÑÃ±¸ìÄ¢¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÂÎ´¶¤Ç¤ÏÌóÈ¾Ê¬¤ÎÅìÂçÀ¸¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê»²¹Í½ñ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤¿¤ÀÊÙ¶¯¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤È¡Ö±ÑÃ±¸ì¤Î¸À¤¤´¹¤¨¥²¡¼¥à¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÂçÀ¸¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö1Ê¬°ÊÆâ¤Ë¡¢like¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¸À¤¤´¹¤¨¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤¬Í¸ú¤ÊÍýÍ³
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¡Ö¸À¤¤´¹¤¨¡×¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÎÁªÂò»èÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¸À¤¤´¹¤¨¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸¾ÏÃæ¤Ç¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡Öbus¡×¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò´ð¤Ë¤·¤ÆÁªÂò»è¤òºî¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Öbus¡×¤È¤¤¤¦±ÑÃ±¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Åú¤¨¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌäÂê¤¬ºî¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1 public transport
2 subway
3 on foot
4 taxi
Åú¤¨¤Ï¡Ö1¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö2¡×¤Ï¡ÖÃÏ²¼Å´¡×¡¢¡Ö3¡×¤Ï¡ÖÅÌÊâ¡×¡¢¡Ö4¡×¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤Î¤ÇÁ´Éô°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö1¡×¤Ï¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¹¤â¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡×¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÅú¤¨¤Ï1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Î»î¸³¤ÇÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸À¤¤´¹¤¨¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤ÎÅú¤¨¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¸À¤¤´¹¤¨¡×¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤¬Ãê¾Ý²½¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤¬¶ñÂÎ²½¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¢¤á¡¦¥Á¥ç¥³¡¦¥¯¥Ã¥¡¼ ¢ª¤ª²Û»Ò
¡¦¥Ó¥ë¡¦³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¡¦²È ¢ª·úÊª
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê¹¤¤³µÇ°¤Ç¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤òÃê¾Ý²½¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ðº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¹¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿µÕ¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥ç¥³¤Î¤ª²Û»Ò ¢ª¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥
¡¦Âç¤¤Ê·úÊª ¢ª¥Ó¥ë¡¦³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¡¦¥Û¥Æ¥ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶ñÂÎ²½¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¥Ð¥¹¡×¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤Ç¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÖA±Ø¤«¤éB±Ø¤ò·ë¤Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î2¼ïÎà¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤ò¶î»È¤·¤ÆÌäÂê¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹â¹»Æþ»î¡¢Âç³ØÆþ»î¡¢±Ñ¸ì¤Î»ñ³Ê»î¸³¤Ç¤âÁ´ÉôÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Þ¤¿¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
±Ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤¬ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¤Þ¤¿¤â¤¦1¤Ä¡¢¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊÙ¶¯¤¬Í¸ú¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È±Ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤¬ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð±Ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ÎÉ½¸½¤ò·ù¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTom¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖTom¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼¡¤Î¹Ô¤Ç¤Ï¥È¥à¤Î¤³¤È¤ò¡ÖHe¡áÈà¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¹Ô¤Ç¤Ï¡ÖThe boy¡á¤¢¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¼¡¤Ç¤Ï¡ÖThe tall man¡á¤¢¤ÎÇØ¤Î¹â¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÉ½¸½¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢¡ÖTom¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï³ÊÃÊ¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸°ÕÌ£¤Î¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤âµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¡© °ã¤¦É½¸½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÏÃÂê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ð¤¨¤ëÊÙ¶¯¤¬À¸¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½À¤é¤«¤á¤ÎÊ¸¾Ï¤À¤ÈÆÉ¤á¤ë¤±¤É¡¢¹Å¤á¤ÎÊ¸¾Ï¤À¤ÈÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÆþ»î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±Ñ¸ìÉ½¸½¤¬·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¡»¡»¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤è¤ê¤â¡Ö¡»¡»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í»¡¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹Å¤á¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤â¡Öthink¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´ÊÃ±¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öconsider¡×¡Öexamine¡×¡Öanalyze¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤ò¹Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æñ¤·¤¤É½¸½¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É½¸½¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Å¤µ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÆñ¤·¤¤É½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¤Ä¤Þ¤ê±Ñ¸ì¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊÙ¶¯Ë¡¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Î»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÀ¿ô¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¼õ¸³¤¬¶á¤Å¤¡¢¤è¤ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ÏÀ¸¤«¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÀ¾²¬ °íÀ¿ ¡§ ¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡¦¥É¥é¥´¥óºù2ÊÔ½¸Ã´Åö¡Ë