KANI¡¢Æü¤Î½Ð¡¦ÆüË×»£±Æ¤ËÆÃ²½¤·¤¿³Ñ·¿¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¥»¥Ã¥È¡¡
¥í¥«¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢É÷·Ê¼Ì¿¿²È¸þ¤±¤ÎKANI³Ñ·¿¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡ÖHT100 IV¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡×¤È¡ÖHT100 IV¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥»¥Ã¥È¡×¤ò11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æü¤Î½Ð¤äÆüË×»þ¤Î»£±Æ¤ËÆÃ²½¤·¤¿100mmÉý¤Î³Ñ·¿¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥»¥Ã¥È¡£¿åÊ¿Àþ¾å¤ÎÂÀÍÛ¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖPremium Reverse GND 0.9¡×¤È¡¢Ãæ±ûÉô¤Ç°Û¤Ê¤ë¸º¸÷¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡ÖPremium Dual Purpose GND 0.75¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
HT100 IV¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥»¥Ã¥È
HT100 IV¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥»¥Ã¥È
¡ÖPremium Reverse GND 0.9¡×¤È¡ÖPremium Dual Purpose GND 0.75¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤ÎHT100 IV¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥Û¥ë¥Àー¤È¡¢HT100 IVÂÐ±þ¤ÎÊÐ¸÷¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆ±º¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¤µ¤é¤Ë67～77mm¤Î¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥À¥×¥¿ー¥ê¥ó¥°¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï8Ëü2,830±ß¡£
HT100 IV¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥»¥Ã¥È
HT100 IV¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥»¥Ã¥È
¡ÖPremium Reverse GND 0.9¡×¤È¡ÖPremium Dual Purpose GND 0.75¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¤ß¤òÆ±º¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¤¹¤Ç¤ËHT100IV¥Û¥ë¥Àー¤ò½êÍ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ËÁÊµá¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5Ëü2,800±ß¡£