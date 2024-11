農林水産・食品分野の最新技術が集結！農林水産省「アグリビジネス創出フェア2024」

農林水産省は、令和6年(2024年)11月26日(火)から11月28日(木)までの3日間、東京ビッグサイトにおいて開催する、農林水産・食品分野の技術交流展示会「アグリビジネス創出フェア2024」の出展者について追加情報を公開します。

2024年のテーマは 「距離が縮まるマッチングAgri」です。

農林水産省「アグリビジネス創出フェア2024」

□名称 :アグリビジネス創出フェア2024

□会期 :2024年11月26日(火)〜28日(木) 10:00〜17:00

□会場 :東京ビッグサイト 南2ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

・りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車徒歩約3分

□主催 :農林水産省

□出展機関 :136機関

□来場事前登録:参加費は無料ですが、本フェアに参加するには、

専用サイトでの事前登録が必要です。

事前登録は、以下のURLの専用フォームから行うことができます。

▼来場事前登録専用フォーム

https://agribiz.maff.go.jp/register

農林水産省は、令和6年(2024年)11月26日(火)から11月28日(木)までの3日間、東京ビッグサイトにおいて開催する、農林水産・食品分野の技術交流展示会「アグリビジネス創出フェア2024」の出展者について追加情報を公開。

「アグリビジネス創出フェア2024」は、全国の産学官の機関が有する、農林水産・食品分野の最新の研究成果を展示やプレゼンテーションなどで分かりやすく紹介し、研究機関同士や、研究機関等と事業者との連携を促す場として開催する技術交流展示会です。

2024年も全国の136の研究機関が最新の研究成果を出展するとともに、各分野の有識者による講演や、農林水産・食品分野のスタートアップの創出に向けたセミナーなど、様々な企画を行います。

<出展者紹介>

・株式会社サイキンソー/ス-07

スタートアップ志向ゾーン

次世代シーケンサー(NGS)を元に微生物分析技術を活用し、有機農業を実現するための土壌微生物指標の研究・開発を進めています。

株式会社サイキンソー

・北海道大学/林-03

林業ゾーン

軽くてしなやかなのに折れにくい硬式野球バットを北海道産ダケカンバで提供します。

北海道の優占種であるダケカンバは再生可能な循環型森林資源です。

北海道大学

・国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター/農-35

農業ゾーン

「窒素施肥量を大幅に低減できるBNI強化コムギ」や「アフリカのリン欠乏土壌でイネ増収を実現するP-dipping施肥」など、世界の食料問題に貢献する成果を紹介します。

国際農林水産業研究センター

・農研機構(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構)/総-26

総合ゾーン

農業技術クラブが選定する「農業技術10大ニュース 2023年」に選定されたサツマイモ品種等を紹介します。

農研機構 サツマイモ品種

「アグリビジネス創出フェア2024」へ来場いただくためには、オンラインサイトでの事前登録(無料)が必要になります。

■基調講演

11月26日(火曜日) 13時00分から14時00分まで メインステージ

「美味しいものを食べ続けられる未来をつくる ―都市農業×農福連携×食育の可能性―」

株式会社AGRIKO 代表取締役・俳優 小林 涼子氏

この他、農林水産・食品分野の最新の研究成果や、知的財産戦略に関するセミナーなどを実施します。

基調講演・セミナーに関する最新情報は、以下のURLから確認してください。

https://agribiz.maff.go.jp/seminar

■コーディネーターについて

アグリビジネスを熟知した産学官連携コーディネーターが来場者のニーズと出展者及び全国のシーズ保有者の橋渡しを行います。

コーディネーター: https://agribiz.maff.go.jp/coordinator

□コーディネーターカウンター

来場者と出展者とのマッチングを促進するため、農林水産・食品分野の専門家が常駐する「コーディネーターカウンター」を会場内に設け、来場者からの相談に対応します。

□ビジネスチャンス発掘ツアー

ガイド役のコーディネーターと共に特定のテーマに沿った出展者ブースを訪問し、マッチングに向けたヒントを探るツアーを実施します。

ツアー参加希望の方は、会場内コーディネーターカウンターまでお越しください。

○11月26日(火)

11時00分〜

「新技術を用いた食品素材開発」

14時15分〜

「家畜の健康は安定した腸内細菌叢の維持と腸内免疫の活性化が基本」

○11月27日(水)

11時00分〜

「遠隔操作や自動機械等が活躍するスマート農業」

14時00分〜

「食の多様性が広がる技術を巡る」

○11月28日(木曜日)

11時00分〜

「今、スタートアップは何をめざしているのか?」

14時00分〜

「猛暑にどう対処する?〜作物の高温ストレスに打勝つための技術を紹介〜」

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 農林水産・食品分野の最新技術が集結!農林水産省「アグリビジネス創出フェア2024」 appeared first on Dtimes.