東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、「チックタック・ダイナー」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューを紹介しています。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」では、2025年1月14日から「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」をテーマにした「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」が提供されます☆

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット

© Disney

価格:2,200円

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

提供時間帯:ランチ/ディナー

レッドベリーとクランベリークリームのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス※別途400円でソフトドリンクを「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク」に変更できます。

※1日の提供数に限りがあります。

ピンク色のハートのかたちがとびきりキュートなサンドウィッチ。

サンドウィッチの中には、レッドベリーとクランベリークリームに、たくさんのスイーツが!

ベリーやいちごなどのフルーツから、マシュマロやチョコレートのコーン、星やハートのモチーフのトッピングなどカラフルで賑やかです。

パンの内側にはたっぷりのカラースプレーも。

写真映え間違いなしのスペシャルセットです☆

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

価格:800円

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年2月23日

提供時間帯:ランチ/ディナー

アサイー、ヨーグルトドリンク、ストロベリーシロップ、ガムシロップ、ホイップクリーム、チョコレートソース、ミックスベリー、チョコレート

ランチとディナーの時間帯に提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク」

アサイーとヨーグルトドリンクがベースで、濃厚な味わいが楽しめます。

さらに、ホイップクリームやチョコレートソース、ミックスベリーにチョコレートをトッピングし、イベントの世界観を表現!

「スペシャルセット」との相性も抜群です。

思わず写真を撮りたくなるかわいさのサンドウィッチにドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

