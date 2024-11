¤Ä¤Þ¤º¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹ç³ÊÀïÎ¬¡ª¼õ¸³Dr.¡Ö¹ñ¸ì½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡¡Ä¾Á°´ü º£¤«¤é¿­¤Ð¤¹ ºù°þÃæ³Ø»»¿ôÀïÎ¬¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

受験Dr.は、「国語女子のための 直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」を、2024年11月25日(月)・29日(金)に開催します。

■「国語女子のための 直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー」とは

●桜蔭志望の「国語女子」保護者対象のセミナー

●残り二か月で後「5点、10点」を上乗せ

●「国語女子のつまずくポイント」に基づいた「合格戦略」をお伝え

■開催概要

セミナー名:国語女子のための 直前期 今から伸ばす 桜蔭中学算数戦略セミナー

日程 :2024年11月25日(月)・2024年11月29日(金)

時間 :●午前の部 10:00〜13:00

●午後の部 19:00〜22:00

※各回の内容は同一です。

【セミナー受講料】

11,000円(税込)

【お申し込み】

電話(03-5304-8225)もしくは下記申し込みフォーム

https://www.chugakujuken.com/lp/ouin-sansu/

【担当講師】

海田 真凜 講師

クラウンドクター講師 四谷本部校校長 校長総責任者

【セミナー参加特典】

講演資料事前送付

アンケート特典トレーニングブック

【注意事項】

・6年生の保護者対象 ※5年生以下不可

・同業他社の参加禁止

・セミナー中の撮影・録音・録画禁止

