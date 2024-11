ÃÝ¤äÅ·Á³ÌÚ¤Î¥Ò¥´¤ò»å¤Ç¿¥¤Ã¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÏÂÉ÷¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª¥Ë¥Á¥Ù¥¤¡Ö·ÐÌÚ¡×

ニチベイは、ロールスクリーン、ローマンシェードに対応した「経木」をリニューアルし、2024年11月18日(月)より販売中です。

ニチベイ「経木」

発売日 :2024年11月18日(月)

色数 :[竹経木]8アイテム、[経木]4アイテム

タイプ :[ロールスクリーン]3タイプ、[ローマンシェード]1タイプ

製作可能寸法:幅(W)20〜300cm、高さ(H)10〜300cm

※タイプ、色により製作可能寸法は異なります

参考価格 :価格、梱包輸送費については同社事業所までお問い合わせください。

「経木」は、竹や天然木のヒゴを糸で織ったナチュラルな和風のスクリーンです。

和モダンな空間から伝統的なお部屋まで合わせやすい、竹経木8アイテム、経木4アイテムの選びやすいラインアップになりました。

■「経木」ポイント

(1)選びやすい色柄ラインナップ

竹経木(2タイプ8アイテム)は、和モダンな空間や和室、宿泊施設、店舗にあわせやすいラインアップ。

経木(4アイテム)は、天然木の重厚感が落ち着いた雰囲気の空間や伝統的なお部屋にぴったりです。

経木色柄

(2)商品ラインアップもシンプルなセレクトに

『ロールスクリーン』は、「標準タイプ チェーン式」、「大型手動タイプ」、「タペストリータイプ」を用意。

下から畳み上げる『ローマンシェード』は「標準タイプ ドラム式」を用意しました。

窓やお部屋によって選びやすいメカタイプです。

※経木は「ロールスクリーン 標準タイプ チェーン式」には適応しません

※竹経木は「ローマンシェード 標準タイプ ドラム式」には適応しません

