¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È²÷Å¬¤òÍ»¹ç¡ªYADEA¡ÖK2¡×

ハセガワモビリティは、電動二輪モビリティ世界最大のYADEAがEICMA2024(ミラノ・モーター・サイクルショー11月7日〜11日)で発表した高性能電動バイク「K2」を表参道ショールームにて展示をします。

YADEA「K2」

ハセガワモビリティは、電動二輪モビリティ世界最大のYADEAがEICMA2024(ミラノ・モーター・サイクルショー11月7日〜11日)で発表した高性能電動バイク「K2」を表参道ショールームにて展示。

EICMA2024とは、イタリア・ミラノにある展示場フィエラ・ディ・ミラノで毎年開催される自転車やオートバイなど二輪車の世界最大級の国際見本市です。

YADEAが今回発表した「K2」は、スポーツ系の電動バイクで高性能なBMSバッテリー搭載。

過充電・過放電を含む40以上の保護機能でバッテリーの劣化や不具合を抑制します。

バッテリー重量は20%軽量かつ走行距離8%増加とエネルギー密度の大幅な向上につながります。

充電は、日本の気候に合わせ気温-15°〜55°の環境でも可能で、国内でも時期や場所を問わず多くのシーンで対応することができます。

最大航続距離は、129kmかつ最高速度100km/h、登坂能力は20度と都市型高性能電動バイクで走行場所を選びません。

前照灯は、走行中に120m先を照らすことが出来る優れもので安心な走行に繋がります。

クルーズコントロール機能が搭載されているので、高速道路などで機能を発揮します。

◆YADEA表参道ショールームについて

所在地 : 東京都港区南青山6-2-7 クレグラン骨董通りビル1F

営業時間: 11:00〜19:00

アクセス: 東京メトロ表参道駅B1出口徒歩8分

定休日 : なし 年末年始除く

HP : https://yadea.jp/

YADEA表参道ショールーム

K2

このショールームでは、海外で発表されたばかりの新モデルを日本でいち早くお披露目。

また日本の道路運送車両法に遵守したモデルの展示および試乗・販売をします。

すでに話題となっている電動アシスト自転車「TRP-01」や「HNT-01」のほか、電動キックボードでは一般原付と特定原付モデルをそれぞれラインナップされています。

ハセガワモビリティが提供する『これからの時代を一緒に創る』をテーマに、新たな移動手段、変わりゆく環境の変化に対して電動二輪モビリティの価値を提供していきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パワフルなランディングと快適を融合!YADEA「K2」 appeared first on Dtimes.