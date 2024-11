¿·¿§¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤â¡ª¥é¥¤¥¯¥¤¥Ã¥È¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¥È¥ì¡¼¥¿¥¤¥×

ライクイットは、人気商品「クローゼットシステム」シリーズからトレータイプの新色を公式オンラインストアで2024年11月15日(金)より販売開始しました。

ライクイット「クローゼットシステム」

通常価格:Sサイズ 2,640円(税込)

Mサイズ 2,970円(税込)

Lサイズ 3,740円(税込)

サイズ :Sサイズ 約幅26.5×奥行47.5×高さ11.5cm

Mサイズ 約幅32×奥行50.5×高さ21.5cm

Lサイズ 約幅32×奥行50.5×高さ31.8cm

材質 :本体・トレー・天板/ポリプロピレン、枠/スチロール

■スッキリ整う奥行52cmの衣装ケース

【高さが揃う】

高さが揃う

S×4段/M×3段/L×2段で高さが揃う設計。

全タイプスタッキング可能で自由に組み合わせられます。

収納量に合わせて増やしてもスッキリ並べられます。

【選べる引出しタイプ】

選べる引出しタイプ

収納物によって引出しタイプとトレータイプから選べます。

▼しっかりと収納できる引出しタイプ

下の段でも楽に引き出せるように取手の位置を工夫しました。

▼よく使うモノを取り出しやすいトレータイプ

衣類だけでなくバッグや帽子などの収納にも便利です。

■シンプルでスタイリッシュな新色オールホワイト

新色オールホワイトのトレー

引出しタイプの人気色・オールホワイトとの合わせ使いで統一感ある収納システムに。

Sサイズ…Tシャツの平置きや書類の収納に。

スリッパや靴収納としても使いやすいサイズ。

Mサイズ…小ぶりのバッグ、帽子やマフラーなどの防寒グッズを通気性良く収納できます。

Lサイズ…バッグの収納に最適。

日用品ストックやキッチンのお鍋なども入ります。

■使いやすさを考えた安心機能

【抜け落ち防止ストッパー】

抜け落ち防止ストッパー

トレーの抜け落ちを防ぐストッパー付き。

また、水平状態を保てるので斜めになって収納物が落ちる心配もありません。

耐荷重は4kg。

【背面ロック構造】

背面ロック構造

積み重ねてもずれにくく倒れにくい設計。

重い物を入れて引出しても本体が前に倒れ込まず安心です。

