ディズニーアンバサダーホテルでは、2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)までの期間、年末年始の限定メニューを提供。

今回は「エンパイア・グリル」で提供される”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”のスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルメニュー

販売期間:2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

ディズニーアンバサダーホテルのレストランでは2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)の期間、年末年始限定のスペシャルメニューが登場!

レストラン「エンパイア・グリル」でも、”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”をテーマにしたランチ、ディナー、スペシャルドリンクが提供されます。

また、スペシャルドリンクにはオリジナルコースターも付いてきます。

イヤーエンド&ニューイヤー エンパイア・グリル・ランチ

価格:6,500円

提供時間帯:ランチ

アミューズ・ブーシュアペタイザー・ソフトシェルクラブのポップオーバーサンド・スラッピージョーのフラットブレッド・シュリンプのライスサラダ・蕪のムース・マグロのアヒポキ・牛タンのコンフィとクスクス・生ハムと根菜のピクルスサラダ・ベーコンポテトサラダ・アジアンスロー・チョップドサラダスープ・クリーミーオニオングラタンスープ(別途900円)メインメインをひとつお選びください・ポークスペアリブのグリル・水郷赤鶏のスパイシーグリル・真鱈のグリルとサーモンフリッター・国産牛パティとアボカドのバーガー チーズソース 温野菜とフライドポテト(別途1,000円)・ビーフサーロインのグリル(別途2,000円)・エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル(別途2,500円)デザート・クリームチーズムース ストロベリーとレモンのグラニテ

※ご利用時間は120分といたします。

ランチの時間帯にいただける「イヤーエンド&ニューイヤー エンパイア・グリル・ランチ」

アペタイザーの数々はスタンドで提供されます。

たくさんの種類のお料理を少しずつ贅沢にいただけるのもうれしい!

メインは、「ポークスペアリブのグリル」、「水郷赤鶏のスパイシーグリル」、「真鱈のグリルとサーモンフリッター」、「国産牛パティとアボカドのバーガー チーズソース 温野菜とフライドポテト」、「ビーフサーロインのグリル」、「エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル」の合計6品の中から1品、お好みで選ぶことができます。

デザートプレート「クリームチーズムース ストロベリーとレモンのグラニテ」は、なめらかなムースに、しゃりしゃりとしたグラニテと、食感が楽しめるのも魅力的◎

さらに、「ドナルドダック」と「チップ&デール」のデコレーション付きです。

イヤーエンド&ニューイヤー エンパイア・グリル・ディナー

価格:13,300円

提供時間帯:ディナー

アミューズ・ブーシュアペタイザーアペタイザーをひとつお選びください・カンパチの瞬間グリルとウォルドーフサラダ シトラスのアクセント・マグロのタルタルとワカモレ 半熟玉子とスパイシートルティーヤチップス・牛ほほ肉とコルビジャックチーズのキッシュ メキシカンコールスロー・鮑とシュリンプのガーリックソテー イベリコチョリソーと彩り野菜のチョップドサラダ(別途1,000円)スープ・カリフラワーのクリームスープとクラブミートのトーストメインメインをひとつお選びください・ビーフサーロインのグリル・ビーフテンダーロインのグリル・ラムチャップのジャーク風グリル・タスマニアサーモンのグリルと帆立貝のソテー・エンパイア・グリル サーフアンドターフ(別途2,000円)・エンパイア・グリル シグネチャープレート(別途3,500円)デザート・きなこのムースと抹茶のフォーム 柚子のソルベを添えてコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

ディナーの時間帯にいただける「イヤーエンド&ニューイヤー エンパイア・グリル・ディナー」

アペタイザー、メインはそれぞれ複数の品から好きなものをそれぞれ1品ずつ選ぶことができます。

肉料理、魚料理と選べて自分だけのオリジナルのコースメニューに☆

デザートプレートの「きなこのムースと抹茶のフォーム」は門松がモチーフになっています。

「柚子のソルベ」はコロンとしたフォルムがかわいく、そのほかプレートには「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデコレーションやフルーツも◎

イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

バタフライピーティー、ヨーグルト、梅シロップ、ストロベリーシロップ、レモン、あられ、エディブルフラワー、笹の葉、金粉

ランチとディナーの時間帯にいただける「イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク」

バタフライピーティーがベースのドリンクで、紫やピンクの層がとっても華やか☆

ヨーグルトや梅シロップ、ストロベリーシロップの酸味がアクセントになっています。

あられやエディブルフラワーのトッピングもカラフルで特別感たっぷり!

「イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク」には、「ドナルドダック」と「チップ&デール」のアートが描かれたオリジナルコースターが付いてきます。

みんなかわいい和装姿で、パステル調の淡い色合いも素敵!

下部には「エンパイア・グリル」のロゴも施されています。

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

たくさんのお料理を堪能できるコースメニューに、写真映えもするドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

