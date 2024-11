¿å¾å ñ¥ÅÐ¾ì¡ªÅìµþ Ä¬¸«Î¶µÜ¼Ò¡ØÍî¤Á¤Ê¤¤¸æ¼é¤ê¡Ù¿Ê¿å¼°

「東京 潮見龍宮社」は、運河に繋がる特別な場所に位置し、合格祈願御守りのための落ちない御守りの頒布をスタートします。

東京 潮見龍宮社『落ちない御守り』進水式

「東京 潮見龍宮社」は、運河に繋がる特別な場所に位置し、合格祈願御守りのための落ちない御守りの頒布をスタート。

合格の”願い”を込めて、運河に浮かべたわずか1メートルの七福龍神船。

船の上に御守りを乗せ、東京湾そして世界へ繋がる運河に出航。

多くの御守りが落ちる中、落ちなかった御守りだけを使用し『合格祈願の御守り』に。

11月24日(日)、元東大王 水上 颯さんを迎え、神主と共に運河に浮かべる七福龍神船の進水式を開催することとなりました。

東京 潮見龍宮社[落ちない御守り]

https://shiomi-ryugusha.jp/ochiai-omamori

元東大王 水上 颯さんをお迎えします

雲海を出すとさらに神秘的に

■東京 潮見龍宮社とは?

東京 潮見龍宮社は「子どもの幸せを願う神社」「子どもと大人すべての方の良縁を願う神社」として2024年3月に建立されました。

お子様の安産や無病息災・幸せ、恋人との未来や、まだ見ぬ良縁への願い、お仕事などの新たな縁を龍神様に願い、成就させる神社です。

東京 潮見龍宮社は、神様と人々との架け橋でもあり、尊い願いを天に届けることができる特別な場所でもあります。

参道にも雲海が出現

御神木の前に「七福龍神船」

満潮時は水位が上がりライトアップされる

■進水式 進行イメージ

日時 : 2024年11月24日(日)15:30-16:30

所在地 : 東京都江東区潮見2-1-10 メゾンデラメール地下1階

最寄駅 : JR京葉線「潮見」駅から徒歩2分

ホームページ: https://shiomi-ryugusha.jp

Instagram : https://www.instagram.com/shiomi_ryugusha/

(1) 開式の辞

(2) 龍宮社 御神前にて祈祷

(3) 御命名

(4) 運河にて祈祷

(5) 進水

(6) 閉式の辞

参道を歩く様子1

参道を歩く様子6

参道を歩く様子

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水上 颯登場!東京 潮見龍宮社『落ちない御守り』進水式 appeared first on Dtimes.