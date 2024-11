東京工芸大学芸術学部アニメーション学科学生たちが制作に参加したアニメーション、「TOTOトイレ川柳20回記念 1(ワン)ロールシアター」が、2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS、フィルムクラフト部門で入賞作品に選ばれました。

TOTOトイレ川柳20回記念 1ロールシアター

東京工芸大学芸術学部アニメーション学科学生たちが制作に参加したアニメーション、「TOTOトイレ川柳20回記念 1(ワン)ロールシアター」が、2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS、フィルムクラフト部門で入賞作品に選ばれました。

このアニメーションは、2024年6月17日(月)からTOTO株式会社公式Webサイトで公開されています。

ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSは、一般社団法人 ACCが主催し、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードです。

日本最大級のアワードとしても広く認知されており、クリエイティブ業界で活躍する関係者の大きな目標となっています。

入賞作品に選ばれた「TOTOトイレ川柳20回記念 1(ワン)ロールシアター」は、TOTOが主催する、「TOTOトイレ川柳」20回目の募集開始記念として制作されたアニメーションです。

このアニメーションは、日常や家族の生活が詠まれた過去の句を使用してアニメートされた原画を元に、本学芸術学部アニメーション学科の山中研究室所属の学生を中心とした14名と山中准教授が、トイレットペーパーに1コマ1コマ手描きし、制作しました。

描画作業は2024年5月31日(金)〜6月1日(土)の2日間、本学中野キャンパス2号館アニメーション学科の研究室で行われました。

それをコマ撮りしたトイレットペーパー1ロール(約110m)分に描かれたイラストは、原画600枚相当になります。

参加した学生からは、「滲むのが難しかった」、「破れていたトイレットペーパーがあったが、破れた部分も味になった」との感想がありました。

アニメーションは、2024年6月17日(月)からTOTO株式会社公式Webサイトで公開されています。

また、制作時の様子を収めたメイキング映像も同時公開され、学生たちの制作に込めた思いやこだわりを知ることができます。

東京工芸大学学生による「TOTOトイレ川柳20回記念 1(ワン)ロールシアター」描画作業の様子

¥

■描画を担当したアニメーション学科参加者一覧

3年 :駒崎鈴美香、池上優也、井上莉多、尾嶋倖、XU WANYU、周シン旭、白井陽人、

高尾陽太郎、ファンク空、山下優季、吉田菜々美、鈴木伶奈、佐藤維

4年 :ZHONG JIAHENG

教員:山中幸生准教授

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京工芸大学 アニメーション学科学生が制作に参加!TOTOトイレ川柳20回記念 1ロールシアター appeared first on Dtimes.