¶å¾ò¤Í¤®¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê²¼È¾¿È¤Î¡Ø¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¡Ù½ÕÎï¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¶å¾ò¤Í¤®¤¬17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¤à¤Ã¤Á¤ê²¼È¾¿È¤Î¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ÕÎï¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¶å¾ò¤Í¤®¤Î½À¤é¤«Ã«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È
¡È¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¡É¤òÂÎ¸½²½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆó¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¶å¾ò¤Í¤®¡£X¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï25Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¶å¾ò¤Ï17Æü¡¢¡Ö¤à¤Á¤à¤Á¤¹¤®¤ë½ÕÎï¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¡õÂÀ¤â¤â¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ÕÎï¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½ÕÎï¤Ï¤à¤Á¤à¤Á¤À¤«¤éÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Þ¤µ¤Ë¡É¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¡É¡ª ¶å¾ò¤Í¤®¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¶å¾ò¤Í¤®¤Î½À¤é¤«Ã«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È
¡È¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¡É¤òÂÎ¸½²½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆó¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¶å¾ò¤Í¤®¡£X¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï25Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¶å¾ò¤Ï17Æü¡¢¡Ö¤à¤Á¤à¤Á¤¹¤®¤ë½ÕÎï¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¡õÂÀ¤â¤â¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ÕÎï¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½ÕÎï¤Ï¤à¤Á¤à¤Á¤À¤«¤éÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Þ¤µ¤Ë¡É¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¡É¡ª ¶å¾ò¤Í¤®¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª