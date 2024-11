【「星屑の王子様」第6巻】11月19日 発売予定価格:770円

「星屑の王子様」第6巻

小学館は、マンガ「星屑の王子様」第6巻の発売を記念したノベルティフェアを開催する。

本作はマンガ「ヒマチの嬢王」の作者である茅原クレセ氏のホストコメディ。11月19日に発売となるが、こちらに合わせて実施される本キャンペーンでは、フェア対象点にて本作を1冊購入する毎に作者描き下ろしのイラストを使用したクリアカードが1枚プレゼントされる。

カードは源リキヤ、天使レイ、銀治、秋瀬ツバキ、ブラックジャック、ヤシロ卍アズマ&まいめろでぃの6種で、いずれもSNS風のデザインとなっている。

「星屑の王子様」第6巻 概要

人気ホスト・ブラックジャックの身にかつて訪れた運命の出会い。

それはくすぶっていた彼の運命を大きく変える出来事となる。

向上する意識やコミュ力、比例する売上。

順風満帆に見えた彼の日々に、ある事件が……!?

さらに舞台はエンペラーグループの表彰式へ。

その年の成績優秀者を讃える式典の場は、王者・エンペラーファーストの寝首を掻かんとする系列他店の曲者たちが集結していて……!?

倫理もモラルも置き去りにして、客やライバルの感情を手玉に取った者だけがこの街の勝者たる!

愛憎入り乱れる歌舞伎町群像劇・第6巻!!

ノベルティのカード

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.