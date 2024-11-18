¡Ö¿©»ö¤Ï¤Þ¤º¤¤¤·¿å¤Ï½¤¤¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¸³è¤Î¼ÂÂÖ ¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡ÉÆÃ¼ìº¾µ½G¤ÎÃË4¿Í¤òÂáÊá¡¡¹âÎð¼ÔÃæ¿´¤ËÌó10²¯±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç10²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îô°¤Ê´Ä¶¤Ç»ö·ï¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¯¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ë¥Õ¥£»ö·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¶¯Åð¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç¤â¤¤ç¤¦¡¢Æ°¤¤¬¡Ä¡£
¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ´é¤ò±£¤¹ÃË¤¿¤Á¡£¤¤ç¤¦¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤Ëº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢À¶¸¶½ßÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤éÃË4¿Í¤Ç¤¹¡£
¼ýÍÆ½ê¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎ¾¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡£¤³¤Î4¿Í¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¹´Â«¡£¤¤ç¤¦¡¢¥Þ¥Ë¥é¤Ë¤¢¤ë¶õ¹Á¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë4¿Í¤¬À®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿4¿Í¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¡Ö¤«¤±»Ò¡×¡£4¿Í¤¬¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤è¤½10²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µîÇ¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î29¿Í¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¥¢¥¸¥È¤«¤é¤Ï»æ¤Î°ìÉô¤¬¿å¤ËÍÏ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ê¤É¤Ï¿å¤ÇÍÏ¤±¤ë»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¾Úµò±£ÌÇ¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤±»Ò¤¿¤Á¤Ï¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Îô°¤Ê´Ä¶¤Ç»ö·ï¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÂÖ¤¬¶¡½Ò¤Ê¤É¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í
¡Ö¡Ø¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¹â¼ýÆþ¡Ù¤Î¹¹ð¤Ë±þÊç¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢µòÅÀ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡×
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤ÏÄø±ó¤¤¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í
¡ÖµÙ¤ß¤Ï·î1²ó¤Ç¡¢³°½Ð¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
µòÅÀ¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤¬Æ¨¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃË¤Ê¤É¤¬´Æ»ë¤ä¶¼Ç÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤â¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿²Çñ¤Þ¤ê¤Ïµç¶þ¤Ê2¿ÍÉô²°¡£¿©»ö¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÊÛÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í
¡Ö¿©»ö¤Ï¤Þ¤º¤¤¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¿å¤Ï½¤«¤Ã¤¿¡×
Æð¶Ø¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ë¡¢µîÇ¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿4¿Í¤ÏµîÇ¯¤ÎÅ¦È¯Á°¤ËÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¶¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµòÅÀ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤ÎÃË3¿Í¤¬¤¤¤Þ¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬°ú¤Â³¤¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£