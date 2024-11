【Vリーグ女子結果まとめ】ブレス浜松が2連勝で首位！カノアはフルセットを制し2位につける【第5週】

16日(土)から17日(日)にかけて、2024-25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第5週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第5週では、JAぎふリオレーナ vs 東京サンビームズ、信州ブリリアントアリーズ vs リガーレ仙台、倉敷アブレイズ vs カノアラウレアーズ福岡、ブレス浜松 vs フォレストリーヴズ熊本のカードで対戦が行われた。

全体として試合数が異なるチームが多いものの、ブレス浜松は今節2連勝をあげ4戦4勝で首位に立った。現時点で2位につけるカノアは、フルセットの戦いも制し7勝1敗としている。

ここまで白星のない東京は、JAぎふ相手に両日フルセットで粘るものの勝利に繋げることはできず、初勝利は次戦以降に持ち越しとなった。また、信州Ariesと仙台の戦いは1勝1敗で痛み分けの結果となり、両チームは3位と4位で並んでいる。

次戦第6週では、仙台 vs 広島、東京 vs アルテミス、フォレスト vs 倉敷、ブレス浜松 vs カノア、VT三重 vs JAぎふのカードでの対戦が行われる。ここまで勝利のない東京、VT三重、アルテミスが初白星をあげられるかに注目が集まる。