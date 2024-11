Ë¡µ¬¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¡ª¥¯¥ì¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡ÖLegalCRUD¡×

クレステックは、法規業務の管理や編集、校正、更新を一元化し、業務の効率化と情報の集約を実現するクラウド型システムサービス「LegalCRUD(リーガルクラッド)」の提供を開始します。

クレステック「LegalCRUD」

クレステックは、法規業務の管理や編集、校正、更新を一元化し、業務の効率化と情報の集約を実現するクラウド型システムサービス「LegalCRUD(リーガルクラッド)」の提供を開始。

クレステックが保有する広範な業務の経験と知見から得た技術力を活かし、「規程集の検索・編集、更新を簡便化、組織全体での情報共有」の課題を解決します。

■「LegalCRUD」の特長

・業務支援機能 :法規業務の作業フローを支援し、規程集の管理や更新が容易に

・情報共有と周知:法人内メンバーへ規程情報の共有や不特定多数へのWEB公開を可能に

・編集支援機能 :編集・校正・用語精査・新旧対照表の出力など効率的な改正案作成を支援

・クラウド移行 :Amazon Web Servicesを基盤とし、災害対策とコスト削減を実現

■解決する課題と導入効果

「LegalCRUD」は、最新規程への更新が遅延するなどの課題を抱える組織に、効率的な管理を提供します。

Wordファイルベースの管理では困難な規程集全体からの用語検索、対象規程の特定、改正案の作成と校正支援、最新版規程の管理まで、法規業務の作業フローを機能とサービスで支援します。

※MicrosoftWord及び関連する名称は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

■規程集の情報共有と情報公開

規程の制定改廃後の内容を情報周知されるにあたり、下記の2つの目的から、情報共有いただけるサービスを提供します。

・企業や団体に所属される方を対象とした規程の周知

・不特定多数に向けた規程集のWEB情報公開

規程集TOPページサンプル

規程一覧表示画面サンプル

□編集支援機能

改正案作成時には業務支援機能を備えます。

・規定文から改正案を作成する箇所の選択により、改正案を入力

・改正箇所は、変更後の見え消し表示より改正案を確認

・編集時の条項の番号ずれ「追加、削る」の際は、改正後の番号を自動付与

□編集支援機能 - 資料出力機能

・「全文出力」 編集入力内容から溶け込み後条文としてWord出力

・「新旧対照表出力」 編集入力内容から新旧対照表形式としてWord出力

・「改正文出力」 編集入力内容から改正文形式としてWord出力

□編集支援機能 - 精査機能

・「用字用語精査」 法令の漢字や用語の誤りや紛らわしい用語を強調表示

・「誤字等精査」 誤字や廃止された法令、改正された法令用語を強調表示

□編集支援機能 - 承認機能(最新版への更新)

・「改正情報設定」 現行規程集へ更新するため、年月日や種別等の情報を登録

・「承認機能」 承認ボタン実行により、改正内容が現行規程集へ即時に更新

□編集支援機能 - 編集記録の蓄積

・編集確定後は、規程の更新情報が記録され、改正記録として情報蓄積が可能

■クラウド移行により実現できること

クラウドサービス(※Amazon Web Services)より、サービスを提供します。

・ハード/ソフトウェア設備不要による初期コスト削減、サーバ機器運用・管理の負担軽減

・災害時のデータ保全対策が可能、分散バックアップによりデータ消失リスクを低減

・オンライン環境で常に最新の環境を利用可能

※Amazon Web Services及びその他のAWS商標は,米国及びその他の諸国におけるAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

■その他業務支援サービス

・法改正影響の整理や改正案作成などの支援業務に加え、運用データ修正やシステム代理入力の運用支援サービスを提供

・規程の整備や研修会の開催、多言語対応の翻訳サービスなど、法規業務に関する多岐にわたるサポートを提供

・法令改正情報や法規業務のQ&A、動画コンテンツなど、WEBベースの情報提供サービスにより、最新の法改正情報にアクセスできる環境を提供

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 法規業務の効率化を支援!クレステック「LegalCRUD」 appeared first on Dtimes.