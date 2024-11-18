Ë¡µ¬¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¡ª¥¯¥ì¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡ÖLegalCRUD¡×
¥¯¥ì¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ë¡µ¬¶ÈÌ³¤Î´ÉÍý¤äÊÔ½¸¡¢¹»Àµ¡¢¹¹¿·¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLegalCRUD(¥ê¡¼¥¬¥ë¥¯¥é¥Ã¥É)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡ÖLegalCRUD¡×
¥¯¥ì¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ë¡µ¬¶ÈÌ³¤Î´ÉÍý¤äÊÔ½¸¡¢¹»Àµ¡¢¹¹¿·¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLegalCRUD(¥ê¡¼¥¬¥ë¥¯¥é¥Ã¥É)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£
¥¯¥ì¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹ÈÏ¤Ê¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤«¤éÆÀ¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¡Öµ¬Äø½¸¤Î¸¡º÷¡¦ÊÔ½¸¡¢¹¹¿·¤ò´ÊÊØ²½¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¡×¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLegalCRUD¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¦¶ÈÌ³»Ù±çµ¡Ç½¡¡¡§Ë¡µ¬¶ÈÌ³¤Îºî¶È¥Õ¥í¡¼¤ò»Ù±ç¤·¡¢µ¬Äø½¸¤Î´ÉÍý¤ä¹¹¿·¤¬ÍÆ°×¤Ë
¡¦¾ðÊó¶¦Í¤È¼þÃÎ¡§Ë¡¿ÍÆâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Øµ¬Äø¾ðÊó¤Î¶¦Í¤äÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ø¤ÎWEB¸ø³«¤ò²ÄÇ½¤Ë
¡¦ÊÔ½¸»Ù±çµ¡Ç½¡¡¡§ÊÔ½¸¡¦¹»Àµ¡¦ÍÑ¸ìÀººº¡¦¿·µìÂÐ¾ÈÉ½¤Î½ÐÎÏ¤Ê¤É¸úÎ¨Åª¤Ê²þÀµ°ÆºîÀ®¤ò»Ù±ç
¡¦¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¡¡¡§Amazon Web Services¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½
¢£²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì
¡ÖLegalCRUD¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¬Äø¤Ø¤Î¹¹¿·¤¬ÃÙ±ä¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê´ÉÍý¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Word¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î´ÉÍý¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Êµ¬Äø½¸Á´ÂÎ¤«¤é¤ÎÍÑ¸ì¸¡º÷¡¢ÂÐ¾Ýµ¬Äø¤ÎÆÃÄê¡¢²þÀµ°Æ¤ÎºîÀ®¤È¹»Àµ»Ù±ç¡¢ºÇ¿·ÈÇµ¬Äø¤Î´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢Ë¡µ¬¶ÈÌ³¤Îºî¶È¥Õ¥í¡¼¤òµ¡Ç½¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨MicrosoftWordµÚ¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÌ¾¾Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñMicrosoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£µ¬Äø½¸¤Î¾ðÊó¶¦Í¤È¾ðÊó¸ø³«
µ¬Äø¤ÎÀ©Äê²þÇÑ¸å¤ÎÆâÍÆ¤ò¾ðÊó¼þÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¼µ¤Î2¤Ä¤ÎÌÜÅª¤«¤é¡¢¾ðÊó¶¦Í¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µ¬Äø¤Î¼þÃÎ
¡¦ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ë¸þ¤±¤¿µ¬Äø½¸¤ÎWEB¾ðÊó¸ø³«
µ¬Äø½¸TOP¥Ú¡¼¥¸¥µ¥ó¥×¥ë
µ¬Äø°ìÍ÷É½¼¨²èÌÌ¥µ¥ó¥×¥ë
¢¢ÊÔ½¸»Ù±çµ¡Ç½
²þÀµ°ÆºîÀ®»þ¤Ë¤Ï¶ÈÌ³»Ù±çµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¬ÄêÊ¸¤«¤é²þÀµ°Æ¤òºîÀ®¤¹¤ë²Õ½ê¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤ê¡¢²þÀµ°Æ¤òÆþÎÏ
¡¦²þÀµ²Õ½ê¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¸å¤Î¸«¤¨¾Ã¤·É½¼¨¤è¤ê²þÀµ°Æ¤ò³ÎÇ§
¡¦ÊÔ½¸»þ¤Î¾ò¹à¤ÎÈÖ¹æ¤º¤ì¡ÖÄÉ²Ã¡¢ºï¤ë¡×¤ÎºÝ¤Ï¡¢²þÀµ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤ò¼«Æ°ÉÕÍ¿
¢¢ÊÔ½¸»Ù±çµ¡Ç½ - »ñÎÁ½ÐÎÏµ¡Ç½
¡¦¡ÖÁ´Ê¸½ÐÎÏ¡×¡¡¡¡¡¡ ÊÔ½¸ÆþÎÏÆâÍÆ¤«¤éÍÏ¤±¹þ¤ß¸å¾òÊ¸¤È¤·¤ÆWord½ÐÎÏ
¡¦¡Ö¿·µìÂÐ¾ÈÉ½½ÐÎÏ¡× ÊÔ½¸ÆþÎÏÆâÍÆ¤«¤é¿·µìÂÐ¾ÈÉ½·Á¼°¤È¤·¤ÆWord½ÐÎÏ
¡¦¡Ö²þÀµÊ¸½ÐÎÏ¡×¡¡¡¡ ÊÔ½¸ÆþÎÏÆâÍÆ¤«¤é²þÀµÊ¸·Á¼°¤È¤·¤ÆWord½ÐÎÏ
¢¢ÊÔ½¸»Ù±çµ¡Ç½ - Àºººµ¡Ç½
¡¦¡ÖÍÑ»úÍÑ¸ìÀººº¡× Ë¡Îá¤Î´Á»ú¤äÍÑ¸ì¤Î¸í¤ê¤äÊ¶¤é¤ï¤·¤¤ÍÑ¸ì¤ò¶¯Ä´É½¼¨
¡¦¡Ö¸í»úÅùÀººº¡×¡¡ ¸í»ú¤äÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Ë¡Îá¡¢²þÀµ¤µ¤ì¤¿Ë¡ÎáÍÑ¸ì¤ò¶¯Ä´É½¼¨
¢¢ÊÔ½¸»Ù±çµ¡Ç½ - ¾µÇ§µ¡Ç½(ºÇ¿·ÈÇ¤Ø¤Î¹¹¿·)
¡¦¡Ö²þÀµ¾ðÊóÀßÄê¡× ¸½¹Ôµ¬Äø½¸¤Ø¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯·îÆü¤ä¼ïÊÌÅù¤Î¾ðÊó¤òÅÐÏ¿
¡¦¡Ö¾µÇ§µ¡Ç½¡×¡¡¡¡ ¾µÇ§¥Ü¥¿¥ó¼Â¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢²þÀµÆâÍÆ¤¬¸½¹Ôµ¬Äø½¸¤ØÂ¨»þ¤Ë¹¹¿·
¢¢ÊÔ½¸»Ù±çµ¡Ç½ - ÊÔ½¸µÏ¿¤ÎÃßÀÑ
¡¦ÊÔ½¸³ÎÄê¸å¤Ï¡¢µ¬Äø¤Î¹¹¿·¾ðÊó¤¬µÏ¿¤µ¤ì¡¢²þÀµµÏ¿¤È¤·¤Æ¾ðÊóÃßÀÑ¤¬²ÄÇ½
¢£¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹(¢¨Amazon Web Services)¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¡¼¥É¡¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÀßÈ÷ÉÔÍ×¤Ë¤è¤ë½é´ü¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¥µ¡¼¥Ðµ¡´ï±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
¡¦ºÒ³²»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊÝÁ´ÂÐºö¤¬²ÄÇ½¡¢Ê¬»¶¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¥Ç¡¼¥¿¾Ã¼º¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶¤Ç¾ï¤ËºÇ¿·¤Î´Ä¶¤òÍøÍÑ²ÄÇ½
¢¨Amazon Web ServicesµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎAWS¾¦É¸¤Ï,ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î½ô¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëAmazon.com,Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¶ÈÌ³»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¦Ë¡²þÀµ±Æ¶Á¤ÎÀ°Íý¤ä²þÀµ°ÆºîÀ®¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢±¿ÍÑ¥Ç¡¼¥¿½¤Àµ¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÂåÍýÆþÎÏ¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
¡¦µ¬Äø¤ÎÀ°È÷¤ä¸¦½¤²ñ¤Î³«ºÅ¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ÎËÝÌõ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢Ë¡µ¬¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡
¡¦Ë¡Îá²þÀµ¾ðÊó¤äË¡µ¬¶ÈÌ³¤ÎQ&A¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢WEB¥Ù¡¼¥¹¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ë¡µ¬¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¡ª¥¯¥ì¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡ÖLegalCRUD¡× appeared first on Dtimes.