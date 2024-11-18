中国雲南省の阿者科村、国連ベストツーリズムビレッジに選出

雲南省紅河ハニ族イ族自治州元陽県の阿者科村。（7月28日、ドローンから、昆明＝新華社配信）

【新華社昆明11月18日】コロンビアのカルタヘナで開かれた国連世界観光機関（UN Tourism）の第122回執行理事会会議で15日、2024年の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」が発表され、中国雲南省の阿者科村が選出地の一つとなった。

村は1300年以上の歴史を持つハニ棚田で知られ、棚田が最も美しい11月から翌年4月に観光のピークを迎える。標高3千メートル近い山頂まで続く田んぼ、森林と村落、棚田、水系の景観は、自然への崇敬と順応、保護に対する地元住民の高い意識を示し、人と自然の調和の取れた共生や農耕文明の在り方を伝えている。（記者/曽維）

中国雲南省の阿者科村、国連ベストツーリズムビレッジに選出

雲南省紅河ハニ族イ族自治州元陽県の阿者科村で天日干しされている穀物。（2023年9月25日撮影、昆明＝新華社配信）

中国雲南省の阿者科村、国連ベストツーリズムビレッジに選出

雲南省紅河ハニ族イ族自治州元陽県の阿者科村で見られる伝統家屋。（2019年1月12日撮影、昆明＝新華社配信）

中国雲南省の阿者科村、国連ベストツーリズムビレッジに選出

雲南省紅河ハニ族イ族自治州元陽県の阿者科村で行われたハニ族の新年を祝う伝統行事「長街宴」。（2023年9月25日撮影、昆明＝新華社配信）