»°¼¡¸µÅª¤ËÂçÄ²¤ÎÆâÉô¤òºÆ¸½¡ª¼ÒÃÄÅÍÆîÆ²¡¡È¬²¦»Ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿·½É±¡¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¡×

医療法人社団斗南堂 八王子クリニック新宿院は、大腸内視鏡検査に抵抗がある方に向け、2024年11月1日よりAI技術を活用したバーチャル大腸内視鏡(大腸3D-CT)検査の提供を新たに開始しました。

医療法人社団斗南堂 八王子クリニック新宿院は、大腸内視鏡検査に抵抗がある方に向け、2024年11月1日よりAI技術を活用したバーチャル大腸内視鏡(大腸3D-CT)検査の提供を新たに開始。

【特徴】

<内視鏡と同等の大腸がん検出率>

大腸がんの検出率は、実際の内視鏡と同等です(※1)。

この検査は、通常の内視鏡検査と異なり、CT画像をもとに三次元的に大腸の内部を再現するため、内視鏡を挿入することなく、がんを発見することができます。

<痛みや下剤服用がない>

内視鏡の挿入に伴う苦痛や大量の下剤を服用することなく、大腸がん検査が可能となりました。

通常の大腸内視鏡検査が苦手な方が気軽に受けられる検査です。

<スピーディーな検査>

検査は20分程度、1週間後に検査結果を郵送します。

忙しい方にも利用しやすく通院は検査日のみです。

通常の大腸内視鏡検査が半日から一日かかるのに比べて、バーチャル大腸内視鏡検査は計30分程度の滞在で済むため、時間的な負担も大幅に軽減できます。

<リーズナブルな費用>

検査費用は19,800円(税込)。

国内最低価格(同院調べ)としました。

<女性技師の指定も可能>

女性技師の指定も可能です。

(※女性の受診者に限る)

【大腸内視鏡検査(大腸3D-CT)は、大腸がん検診のハードルを下げる】

日本人の検診受診率の低さは先進国において、特筆すべきものがあります。

バーチャル大腸内視鏡による大腸がん検診が厚生労働省が掲げる「2035年、日本は健康先進国へ」の実現に向けた、一助になれば幸いです。

大腸がんは日本人のがん死亡原因の第2位で、女性では第一位です。

年間約14万人もの人が大腸がんに罹患します。

(※2)検査への不安や身体的及び時間的負担を理由に少なからず検診を避ける傾向があり、大腸がん早期発見の障害となっています。

(※画像1.2)。

バーチャル大腸内視鏡検査は、非侵襲的な方法で大腸がんを検出することができ、また検査も20分程度です。

今まで大腸内視鏡検査に抵抗がある方でも受診しやすく、早期発見・早期治療に貢献できると考えています。

画像1 40〜60代「大腸内視鏡検査」についてのイメージ

画像2 大腸内視鏡による精密検査を受けなかった理由

【米国では大腸がんの死亡者数が下がっている】

米国のがん協会や医療機関では40代からの大腸がんスクリーニング検査を推奨し、バーチャル大腸内視鏡検査を保険会社の補償として承認しています。

大腸がん検査の選択肢を広げることで、予防・早期発見・早期治療の強化に取り組んでいます。

日本では大腸がんの死亡者数が上昇しているに対して、米国では年々下がっています。

(※3)

※1 米国政府公式サイト

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19531785/

※2 国立がん研究センターがん統計

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/67_colorectal.html

※3 米国政府公式サイト

https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html

■斗南堂グループ運営施設

◇八王子クリニック

医院名: 医療法人社団斗南堂 八王子クリニック

代表者: 院長 井藤 尚文

所在地: 〒192-0081 東京都八王子市横山町11-5

設立 : 1994年9月

URL : http://hachicli.or.jp/outpatient/hachicli.html

◇八王子クリニック新宿院

医院名: 医療法人社団斗南堂 八王子クリニック新宿院

代表者: 院長 牧野 俊一郎

所在地: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-10-1 O-GUARD SHINJUKU 9階

設立 : 2023年1月11日

URL : https://hachicli.or.jp/shinjuku/endoscope/virtual-ctc.html

◇八王子クリニック新町

医院名: 医療法人社団斗南堂 八王子クリニック新町

代表者: 院長 井藤 尚武

所在地: 〒192-0065 東京都八王子市新町7-10

設立 : 2005年11月

URL : http://hachicli.or.jp/outpatient/hachicli-shincho.html

◇シルバーヒルズ八王子

社名 : 株式会社斗南堂

業種 : サービス付き高齢者住宅

代表者: 代表取締役 井藤 尚文

所在地: 〒192-0065 東京都八王子市新町7-10

設立 : 2005年11月

URL : https://hachicli.or.jp/elderly/

