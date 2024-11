独占コメント到着！STARKIDS、3年ぶりのニューアルバム「G-SPOT」11月22日リリース

東京を拠点とするはちゃめちゃな6人による多国籍音楽ユニット・STARKIDSが、3年ぶりのフルアルバム「G-SPOT」を11月22日にデジタル配信。グループ初となるフィジカル版は11月25日よりタワーレコード渋谷店にて先行販売され、同日にはB1FにあるCUTUP STUDIOにてアルバムリリースイベントが催される。

アルバムタイトルの「G-SPOT」の「G」には、STARKIDSのコレクティブやレーベル「guntai9」の「G」だけでなく、「Good」「Genius」「Gaki(ガキ)」など、メンバーそれぞれによって異なる複数の意味が込められているという。STARKIDSのみならず聴いた人々それぞれが自分の意味を見つけられるように、解釈の幅を持たせたタイトルを目指して名付けられた。

「G-SPOT」では、STARKIDSのメンバーであるBENXNIだけでなく、lileffort、tonser、sg Lily、maple、goonyearsといったアーティストがプロデュースに参加。また、supercellの代表曲「ワールドイズマイン」をサンプリングし、ボーカロイドの初音ミクをフィーチャリングとして起用した1曲目「World is Ours」他、アメリカのラッパー/アーティストDekoをフィーチャリングした「STAY BACK」など、どの楽曲もリスナーを踊らせること間違いない楽曲に仕上がっている。

アルバムは11月22日よりデジタル配信される他、11月25日には初のフィジカル版のリリースも予定している。フィジカル版には未発表のボーナストラックを加えた全10曲が収録され、渋谷タワーレコードにて先行発売される。また、CD購入者のみが参加できるリリース記念ライブイベントの開催も予定され、ファンへの感謝を込めた特別なイベントとなっている。

STARKIDSの勢いはブレーキ知らず、まだまだ加速するのみだ。

【STARKIDS コメント】

◆levi解散の噂があったけど、僕たちは一生することないと思うので、これからもよろしく。アルバム楽しんでI don’t think we gon never disband. Enjoy the album ◆ROARGold spot (ゴールドスポット)、3年ぶりお待たせ! ◆TAHITIGoryu Spot, the spot that all the homies link up is the G-Spot (合流スポット、友達が集まる場所) andお待たせ

◆espeon“God Spot” 聞いてね ◆BENXNI永遠の星、その通りの意味。STARKIDS FOREVER WE REALLY MEAN IT ◆Space BoyGaijin spot (外人スポット)普段家の近くの定食屋でスタミナ定食を頼むんだけど、そのせいで最近スタミナがすごいことになってる。