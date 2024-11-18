¹á¹ÁÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡¢¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ëº´ÇìÆ»»Ò»á¤¬½¢Ç¤
¹á¹ÁÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ëº´ÇìÆ»»Ò»á¤¬11·î18ÆüÉÕ¤±¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º´Çì»á¤Ï¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢2006Ç¯¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤ËÆþ¶É¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³èÆ°¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
º£¸å¤ÏÎ¹¹Ô¶È³¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤è¤ë¹á¹ÁÅÏ¹Ò¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¹ñ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶È³¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£