TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¡£ÉÔ¿®Ç¤¡¢¤½¤·¤Æ¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ÏÎôÀª¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿ºØÆ£¸µÉ§Á°ÃÎ»ö¤¬²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçµÕÅ¾¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖSNS¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡ª¤µ¤¤¤È¤¦¡ª¡×

¾¦Å¹³¹¤òËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤Î¤µ¤¤¤È¤¦¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤­ÅÏ¤ëÃæ¡¢»öÌ³½ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Á°Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ÎºØÆ£¸µÉ§¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡£110ËüÉ¼¤¢¤Þ¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÅöÁª¡ÛÁ°Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡¡ºØÆ£¸µÉ§»á
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸©µÄ²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤âÀ¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×

´¶¼Õ¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿ºØÆ£¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µÄÄ¹
¡ÖÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×

¼«¿È¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯9·î¡¢¸©À¯¤ÎÄäÂÚ¤òÍýÍ³¤ËÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤«¤éÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤ò¤Ä¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤ÎÅÐÄ£Æü¤Ë¤Ï¸©¿¦°÷¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ò¤È¤ê¡¢¸©¤ÎÄ£¼Ë¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×

¤½¤Î3Æü¸å¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï±ØÁ°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·«¤êÊÖ¤·Æ¬¤ò²¼¤²°§»¢¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤í¤«¸«¸þ¤­¤µ¤¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

Í­¸¢¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡Ä

Í­¸¢¼Ô
¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡Ê¥Ï¥é¡Ë¥»¥¯¡Ê¥Ï¥é¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºØÆ£¤µ¤ó¤Î¿Í³Ê¤ä¤«¤é¡×
ºØÆ£»á
¡Ö»ä¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï°ìÀÚ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¡¢»ØÆ³¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¸·¤·¤¤¼¸ÀÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×

¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤Ë¤â±Ç¤ë½øÈ×¤ÎÁªµóÀï¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡¦ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£

À¯¼£ÃÄÂÎ ÅÞ¼ó¡¡Î©²Ö¹§»Ö»á
¡Ö¡ØºØÆ£Á°ÃÎ»ö¤Ï°­¤¤¤ä¤Ä¤À¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼é¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡×

SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸µÃÎ»ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤ÈºØÆ£¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆ°¤­¤¬½ù¡¹¤Ë³èÈ¯²½¡£

Àè½µ²ÐÍËÆü¤Ë¤Ï¡Ä

µ­¼Ô
¡Ö»°µÜ¤ÎÃæ¿´Éô¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤«¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÞÇï¼ê¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËºØÆ£¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È±éÀâ¤Ë¤Ï¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¤µ¡Á¤ó¡×

ÅêÉ¼ÆüÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£ÅÓÃæ¡¢ÊâÆ»¶¶¤Ë¤â¿Í¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤«·ÙÊó²»¤Þ¤Ç¤Ê¤ëº®Íð¤Ö¤ê¡£Âç¤­¤Ê¤¦¤Í¤ê¤¬SNS¤«¤é¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î·ë²Ì¡¢½øÈ×¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤ÆºØÆ£¤µ¤ó¤¬ÊÖ¤êºé¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼¡ÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°Æôºê»ÔÄ¹¤Î°ðÂ¼ÏÂÈþ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£

°ðÂ¼ÏÂÈþ»á
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×

60Âå
¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ò¤É¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºØÆ£¤µ¤ó¤ò¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡ÊSNS¤Ç¡Ë¾ðÊó¤¬¤Ç¤Æ¤­¤Æ¡¢¤¢¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¿¿¼Â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
20Âå
¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÉÔ¿®Ç¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÊÌäÂê¤¬¡Ë¤â¤¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÅö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡×

ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢µÕÅ¾·à¤òÀ¸¤ó¤ÀSNS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºØÆ£¸µÉ§»á
¡Ö¡ÊSNS¤ÏÁªµóÀï¤Ç¡Ë°ì¤Ä¤ÎÂç¤­¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡ÊQ.¿¿¼Â¤ÏSNS¤Ë¤¢¤ë¡©¡Ë»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤ä¸©Ì±¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸«¤Æ¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡×

ºÆ¤Ó¸©À¯¤ÎÂÉ¤ò¼è¤ëºØÆ£¤µ¤ó¡¢¤¢¤¹¡Ö¿·ÃÎ»ö¡×¤È¤·¤Æ¸©Ä£¤ËÉñ¤¤Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£