ILLIT»öÌ³½ê¡¢¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤Ë2²¯±ßÂæ¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù ÍèÇ¯1·î¤ËÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ´üÆü
K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëHYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëBELIFT LAB¡Ê¥Ó¥ê¡¼¥Õ¥é¥Ü¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤Î¸µÂåÉ½¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤òÁê¼ê¤Ë20²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó2²¯2158Ëü±ß¡ËÂæ¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡Û¡ÖNewJeans¤Î°¡Î®¡×¤È¤µ¤ì¤¿ILLIT¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¡¦Âè12Ì±»öÉô¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¡¢BELIFT LAB¤¬¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÄóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ÎÂè1²óÊÛÏÀ´üÆü¤ò³«¤¯¡£ÁÊ¾Ùµ¬ÌÏ¤Ï20²¯¥¦¥©¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈNewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤ÎÊì¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤Ïº£Ç¯4·î¡¢·Ð±Ä¸¢Ã¥¼è¤Îµ¿¤¤¤òÄóµ¯¤µ¤ì¤ÆHYBE¤È¤ÎÆâÊ¶¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖILLIT¤ÏNewJeans¤Î¥³¥Ô¡¼¤À¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î¼çÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÏILLIT¤ò¡Ö¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÉ÷¡×¡ÖNewJeans¤Î°¡Î®¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤Ï¡¢HYBE¤¬¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉüÀ¤Ç´Æºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÈHYBE¤ÎË¡Åª¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢BELIFT LAB¤¬NewJeans¤Î´ë²è°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡È¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦HYBEÆâÉô¿¦°÷¤Î¾ðÊóÄó¶¡ÆâÍÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¸½ºß¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅðºîÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢BELIFT LAB¤Ï¡ÖÃÎÅª»ñ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÅðºî¤ÎÍÌµ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î°ìÊýÅª¤ÇÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤¿²ò¼á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ð½à¤È¼êÂ³¤¤Ë½¾¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö°Æ¤À¡£ ¤·¤«¤·¡¢ÌµÊ¬ÊÌ¤Ê²±Â¬¤Èµõµ¶»ö¼Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö¼Ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¹½À®°÷¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀ®²Ì¤¬Éî¿«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡×¤È¤·¡¢ºÆÅÙÈ¿ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
HYBE¤ÎCOO¡ÊºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ÇBELIFT LAB¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥¥à¡¦¥Æ¥Û»á¤âµî¤ë10·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷°Ñ°÷²ñ¤Î¹ñÀ¯´Æºº¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖILLIT¤¬NewJeans¤òÅðºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åðºî¤òÄóµ¯¤·¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÍý»ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¾å¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡£»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢2024Ç¯¤Î¤Û¤Ü1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÂ³¤±¤¿ILLIT¤Î¡ÈNewJeansÅðºîÁûÆ°¡É¤ò¤á¤°¤ë¿¿µ¶¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎË¡Äî¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£