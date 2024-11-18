¾®½ÕÆüÏÂ¤«¤é°ìÅ¾¡¡Åß¾·³¡¡µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¥»¥ß¤âµ¨Àá¤ò´ª°ã¤¤¡ª¡©
¡¡µ¤²¹¤ÎÍð¹â²¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£17Æü¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¥»¥ß¤¬ÌÄ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¡£¤·¤«¤·¡¢18Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Á°Æü¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬10¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô¤Ç¤Ï17Æü¡¢23.3¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢10·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°Û¾ï¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ëµ¨Àá¤ò´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥»¥ß¤¬ÌÄ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢³°¤«¤é¥»¥ß¤ÎÌÄ¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÃÈ¤«¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¢18Æü¤ÏÊÐÀ¾É÷¤¬Æî²¼¤·¤Æ´¨µ¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢Á°Æü¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬10¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´¨¤µ¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ÎË¬¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô¤Ç¤Ï17Æü¡¢23.3¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢10·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°Û¾ï¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ëµ¨Àá¤ò´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥»¥ß¤¬ÌÄ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢³°¤«¤é¥»¥ß¤ÎÌÄ¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÃÈ¤«¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¢18Æü¤ÏÊÐÀ¾É÷¤¬Æî²¼¤·¤Æ´¨µ¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢Á°Æü¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬10¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´¨¤µ¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ÎË¬¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£