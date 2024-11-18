¡ÖÅð»£¡¦ÃÔ´Á¤Ï¡¢ÈÈºá¡ª¡×ÀìÌç³Ø¹»À¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥é¥·¡¡·Ù»¡´±¤é¤¬JR¹â¾¾±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÇÛ¤ë¡Ú¹áÀî¡Û
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¹áÀî¸©¤Ç¤¹¡£JR¹â¾¾±Ø¤Ç¡¢Èï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÅð»£¡¦ÃÔ´Á¤Ï¡¢ÈÈºá¡ª¡×ÀìÌç³Ø¹»À¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥é¥·¡¡·Ù»¡´±¤é¤¬JR¹â¾¾±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÇÛ¤ë¡Ú¹áÀî¡Û
¡ÖÅð»£¡¦ÃÔ´Á¤Ï¡¢ÈÈºá¡ª¡×ÀìÌç³Ø¹»À¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥é¥·¤Ç¤¹¡£¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ð¤Î·Ù»¡´±¤é¤¬¡¢±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÇÛ¤ê¡¢Èï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åð»£¤Ê¤É¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëË¡Î§¤Î°ãÈ¿·ï¿ô¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Çº£Ç¯1·î¤«¤éÀè·î¤Þ¤Ç¤Ë82·ï¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤òÅð»£¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
(¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¡¡ßÀÅÄÄ¾¼ù·ÙÉôÊä)
¡ÖÅð»£¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤â¤·Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤º¡¢110ÈÖ¤ä¡¢ÀÈÈºáÈï³²ÁêÃÌÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤ò¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£