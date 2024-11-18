¥¤¥ó¥Ï¥¤½à·è¾¡¤Ç1ÅÀº¹Éé¤±¡Ä½÷»Ò2Âç²ñÏ¢Â³4¶¯¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡¢2²óÀï¤ÇÂÔ¤Ä´ôÉì½÷»Ò¤È¤ÎºÆÀï´¿·Þ¡Ú¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬18ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³4¶¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤Ï1²óÀï¤ÇÆüËÜ¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¤ÈÀï¤¤¡¢¾¡¤Æ¤Ð²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿´ôÉì½÷»Ò¤È¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤Ï2Âç²ñÁ°¤Ë3²óÀï¤ÇÀäÂÐ½÷²¦¤Îºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢½é¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£ºòÇ¯¤â¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤·¤¿¡£º£²Æ¡¢ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç´ôÉì½÷»Ò¤Ë47¡½48¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£Á´¹ñÁíÂÎ¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ï2²óÀï¤«¤é½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÏÊ¡²¬¸©¤«¤é2¹»½Ð¾ì¡£¸©Í½Áª¤òÀ©¤·¤¿Àº²Ú½÷»Ò¤Ë¥·¡¼¥É¸¢¤¬ÅÏ¤ê¡¢Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤Ï¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áÁá¤á¤Ë¶¯¹ë¤ÈÅö¤¿¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÜºêÍ¥²ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àº²Ú½÷»Ò¤Ï2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢´ôÉì¾¦¡½ÁÒÉß¿é¾¾¡Ê²¬»³¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Âç²ñ¤Ï12·î23Æü¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¡£½÷»Ò¤Ï28Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£