ÆÁÅç»ÔÎ©¤Ï½éÀï¤Ç¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤ÈÂç³¢Æü¤ËÂÐÀï¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¡ÚÆÁÅç¡Û
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬11·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÂåÉ½¹»¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢ÆÁÅç¸©ÂåÉ½¤Ç3Ç¯Ï¢Â³21²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆÁÅç»ÔÎ©¹â¹»¤Ï¡¢2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©ÂåÉ½¤Î¾åÅÄÀ¾¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄÀ¾¹â¹»¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤ÏPKÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡¢Á´¹ñ¤Ø¤È¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç»ÔÎ©¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÉô ¾åÅÄ´²Âç¼ç¾¡Ë
¡Ö¡ÊQ.¾åÅÄÀ¾¤Î°õ¾Ý¤Ï?¡Ë¸·¤·¤¤¸©Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¤¥Áー¥à¤Î°õ¾Ý¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Ù¥¹¥È4°Ê¾å¡£¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç1»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ï12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¤È¾åÅÄÀ¾¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£