TBS『CDTVライブ!ライブ!』25日放送は、午後7時から2時間にわたって生放送する。このほど、番組を彩る豪華アーティストと披露する楽曲の第2弾が発表された。先日第1弾では、出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、いきものがかり、timelesz、Hey! Say! JUMP、Little Glee Monster、緑黄色社会の出演を発表。今回の第2弾では、ME:IがシャンプーのwebCMタイアップ曲として話題の新曲「Tomorrow」に加え、さらに新曲をもう1曲フルサイズでテレビ初披露。さらにTravis Japanは、先行配信中の「Crazy Crazy」をフルサイズで届ける。

また、K-POP最多の24人多国籍ガールズグループ・tripleSが同番組に初登場。日本選抜ユニットtripleS ∞!(トリプルエスハッチ)による日本デビュー曲「アンタイトル」をフルサイズで日本のテレビ初披露する。さらに、大注目の「アニメソングランキング」を大発表する。『CDTVライブ!ライブ!』が始まった2020年からのCDTVオリジナルランキングをもとに、数々の人気アニメを彩ってきたアニメソングランキングTOP50を算出。最も売れたアニメソングは一体どの曲なのか。■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)アイナ・ジ・エンド「Poppin' Run」いきものがかり「ドラマティックおいでよ」timelesz「because」Travis Japan「Crazy Crazy」tripleS ∞! 「アンタイトル」Hey! Say! JUMP「Donkey Gongs」ME:I「Tomorrow」「新曲(タイトル未発表)」Little Glee Monster「Break out of your bubble」緑黄色社会「馬鹿の一つ覚え」