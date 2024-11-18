°ËÆ£ÈþÀ¿VSÂçÆ£º»·î¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊVS¥¹¥Ã¥Á¡¡WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º1²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤¬½¸¤¦WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ê20Æü³«Ëë¡¢Ê¡²¬¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é5Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¡¢º¸¼ê¼óÉÕ¶á¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬1²óÀï¤Ç¥Ù¥ë¥Ê¥Ç¥Ã¥Æ¡¦¥¹¥Ã¥Á¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Ë¤Þ¤ÇµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¤ÎÆüËÜÀªÂÐ·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÅÄ»Ö´õ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ý¥ë¥«¥Î¥ï¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤È1²óÀï¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤Î¤ß½Ð¾ì¡£1²óÀï¤ÇÎÂÌ÷ÖÂ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£