¡Ö¤¹¤²È¡×µíÐ§Á´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò10±ß¡Á50±ßÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡ÃÍ¾å¤²¤Ï2024Ç¯4·î°ÊÍèÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡¢¤¹¤²È¤ÎµíÐ§¤âÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ï¡¢11·î22Æü¤Î¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢µíÐ§¤ÎÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò10±ß¤«¤é50±ßÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµíÐ§ ÊÂÀ¹¡×¤Ï430±ß¤«¤é450±ß¤Ë¡¢¡Ö¤È¤í¡Á¤ê3¼ï¤Î¥Á¡¼¥ºµíÐ§ ÊÂÀ¹¡×¤ä¡Ö¤Í¤®¶ÌµíÐ§ ÊÂÀ¹¡×¤Ï¡¢620±ß¤«¤é650±ß¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤Ï2024Ç¯4·î°ÊÍè¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ºòº£¤Î¹ñ»ºÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥¬¥¹¥È¡×¤ä¡ÖÅ·Ð§¤Æ¤ó¤ä¡×¤âÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£