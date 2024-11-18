¡ÚÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Û¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×³«ºÅ¡ª
11·î29Æü(¶â)¡Á12·î1Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢¶ùÅÄ¸ø±à¤ÇÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆé¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê2024 in ¤¹¤ß¤À¡Ù ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÏÅÄ¶è¤Ë½Ü¤Îµû¤äÌîºÚ¡¢Æù¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿³ÆÃÏ°è¤ÎÆé¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·è¤Þ¤ë¡ÖÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤â¼Â»Ü¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÍø¤¼ò¤Ç¤¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¼òÂ¢¤á¤°¤ê¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ(°û¿©Âå¤ÏÊÌÅÓ)¡£
¾å¤Î¼Ì¿¿º¸¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³Ì¸Åç¡×¤Î¤Á¤ã¤ó¤³Æé¡£¤Á¤ã¤ó¤³Ì¸Åç¤ÏÂçÁêËÐÎ¦±üÉô²°Ä¾ÅÁ¤Î¤Á¤ã¤ó¤³¤ÎÌ£¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿·Ü¥¬¥éÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
ÌîºÚ¤Èµû²ð¤ÈÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¶ñºà¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à»ö¤ÇÈþÌ£¤·¤¯ËÉÙ¤Ê±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ëÆé¤ÏÆ±Å¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¼Ì¿¿Ãæ±û¤Ï¡¢¡Ö¼òÃÚÁö¤³¤³¤í¡×¤ÎÅÏ¤ê³ª¤È¥Ï¥Þ¥°¥ê¤Î³¤Á¯¥Á¥²Æé¡£ÅÏ¤ê³ª¤È¥Ï¥Þ¥°¥ê¤¬Æþ¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥Á¥²Æé¤Ç¡¢³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¥Á¥²¤Î´Å¿É¤µ¤ÈÁêÀÈ´·²¤À¡£
¼Ì¿¿±¦¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤È¤¤¡×¤Î¸µÁÄ ¾å½£¤â¤ÄÆé¡£¹ñ»º¤Î¿·Á¯¤Ê¤â¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·ÆÃÀ½¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢¥³¥¯¿¼¤¤ÆéÎÁÍý¤À¡£¤â¤Ä¤Î»ÝÌ£¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ë¥é¤ÎÌîºÚ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¡£ËÌ³¤Æ»Ä¾Á÷¤Î¥«¥Ë¤È¥Û¥¿¥Æ¤ò»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤ÊÆé
¾å¤Î¼Ì¿¿º¸¤Ï¡¢¡Ö¤É¤µ¤ó¤³³¤Á¯»Ô¾ì¡×¤ÎËÌ³¤Æ»Ä¾Á÷¡ª³ª¥Û¥¿¥ÆÆé¡£¥«¥Ë¤È¥Û¥¿¥Æ¤Î»ÝÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤ß½Ð¤¿¥¹¡¼¥×¤Ï¼«Ëý¤ÎÀäÉÊ¤À¡£
¼Ì¿¿Ãæ±û¤Ï¡¢¡ÖÆùºÌ¹©Ë¼ Ä»¤¹¤º¡×¤Î»³·Á¤¤¤â¼Ñ¡£»³·Á¸©Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡£
¼Ì¿¿±¦¤Ï¡¢¡ÖÊ®²ÐÏÑÄâ¡×¤Î¤Û¤¿¤Æ¥Ð¥¿¡¼Æé¡£¤Û¤¿¤Æ¤Î»Ý¤ßÇ»½Ì¤ÎÆé¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¥³¥¯¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ëÆé¤ä¹¾¸Í»þÂå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÆé¤â
¾å¤Î¼Ì¿¿º¸¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³Æ»¾ì¡×¤Î·Ü¤Á¤ã¤ó¤³Æé¡£ÈëÅÁ¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¯¤Í¤È·ÜÆù¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤À¡£
¼Ì¿¿Ãæ±û¤Ï¡¢¡ÖÀçÅÄ¥Õ¡¼¥º¡×¤Î·ÜÇòÅòµí¥¹¥¸¥È¥Þ¥È¥Á¡¼¥ºÆé¡£Á°²ó¤ÎÆé¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Æ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¼õ¾Þ¡£¥é¡¼¥á¥óÅ¹¼ç¤¬À¸¤ß½Ð¤¹»Â¿·¤ÊÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿±¦¤Ï¡¢¡Ö¿©¾¢ ¤Ê¤ë²Ö¡×¤ÎÂçµù¡ª¤Í¤®¤ÞÆé¡£¿¿º«ÉÛ¤Ç¤À¤·¤ò¼è¤ê¡¢ÆÃÁª¤Þ¤°¤í¤ÈÄ¹¥Í¥®¤Ç¤Þ¤°¤í¤Î»ÝÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Í¤®¤ÞÆé¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ëÄÌ¤ÊÆé¤À¡£ËÏÅÄ¶è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ä¼«²ÈÀ½¤Î¥é¥¹¥¯¤â
Æé¤ÎÂ¾¤Ë¤âËÏÅÄ¶è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£
¡ÖÇþ¼ò¶æ³ÚÉô¥Ý¥Ñ¥¤¡×¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¡¼¥ë¥¨¡¼¥ë¤Ï¡¢Çþ¼ò¶æ³ÚÉô¥Ý¥Ñ¥¤¤Ç¤â¾ï¤Ë¿Íµ¤NO.1¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ó¡¼¥ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥Ã¥×¤Î´»µÌ·Ï¥¢¥í¥Þ¤Î±ü¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¥¥ã¥é¥á¥ë¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥ë¥È´¶¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥â¥ë¥È´¶¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥Ã¥×¤Î¶ìÌ£¤¬¤È¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¸åÌ£¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¡£
¡Ö¥¹¥«¥¤¥ï¥´¥ó¡×¤Î¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢ËÏÅÄ¶è¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£¼«²ÈÀ½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤òÃúÇ«¤Ë1Ëç1ËçÅÉ¤ê¡¢¥·¥å¥¬¡¼¡¢¥á¡¼¥×¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¤Î¤ê±ö¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖDREAMBEER¡×¤Ï¡¢¡Ö²È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀøºßÅª¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¥×¥í»ÅÍÍ¤Î²ÈÄíÍÑËÜ³Ê¥Ó¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤È²ÈÄí¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤È¿·¤·¤¤¥Ó¡¼¥ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÆÌµÎÁ»î°û²ñ¤â¼Â»Ü¡£Æé¤È¤ÎÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê ¤ä¤ê¤¤¤«¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤òÈÎÇä
¡ÖPREMIUM WATER¡×¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¶È³¦NO.1¤Î¥·¥§¥¢¡£¼«Á³ËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÅ·Á³¿å¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¹âµ¡Ç½¤Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µûÎÁÍý¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBon Quish¡×¤Ïº£²ó¡¢¥ä¥ê¥¤¥«¤ä¥Û¥¿¥Æ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÊ¡Åç¸©»º ¤ä¤ê¤¤¤«¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤òÈÎÇä¡£ÆüËÜ¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Æé¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£
ÎÉ¤«¤Ã¤¿Å¹¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤ò´ÊÃ±¤Ë¥á¥â¤Ç¤¤ëÁ´µ¡Ç½ÌµÎÁ¤Î¥°¥ë¥á¥¢¥×¥ê¡Ö¤â¤°¥ì¥³¡×¤Î³°¿©µÏ¿¥¢¥×¥ê¡¦ÃêÁª¥Ö¡¼¥¹¤â¡£Æé¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Å¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¡¢³°¿©¥ê¥¹¥È¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡£²ñ¾ì¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª²ñ¼Â»ÜÍ½Äê¡£
Æé¤ä¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê2024 in ¤¹¤ß¤À¡×¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡£
¢£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê2024 in ¤¹¤ß¤À
³«ºÅÆü»þ¡§11·î29Æü(¶â)¡Á12·î1Æü(Æü)10:00¡Á18:00
²ñ¾ì¡§¶ùÅÄ¸ø±à¤½¤èÉ÷¹¾ì
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê2024 in ¤¹¤ß¤À¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nabe-gp.com
(º´Æ£ ¤Ò¤è¤ê)