TREASURE、K-POP授賞式「KGMA」で2冠に輝く！「ベストステージ」受賞者らしいパフォーマンス披露

ボーイズグループTREASUREがK-POP授賞式で“パフォーマンスのプロ”らしい完璧なステージを披露し、新しいトロフィーを手に入れ、カムバックを待つ世界中のファンの期待を高めた。

去る11月17日、TREASUREは「2024コリア・グランド・ミュージック・アワード」(以下、「KGMA」)で「ベストソング」に続き、「ベストステージ」賞を受賞した。今年音楽授賞式で獲得したトロフィーはすでに5つとなった。

TREASUREは、「このように意味深い賞をいただくことができて光栄だ」とし、「我々のステージをいつも応援し、期待してくださるTREASURE MAKER(TREASUREのファンネーム)に感謝する。すべては皆さんのおかげだ。愛している。カムバックが近づいているので、すぐにまた会おう」と感想を伝えた。

(写真=YGエンターテインメント)TREASURE

また、TREASUREは本授賞式でトロフィーにふさわしい圧倒的なパフォーマンスを披露した。

まず、2ndフルアルバム『REBOOT』の収録曲『I WANT YOUR LOVE』でエネルギーを爆発させるようなインパクトあるスタートを切った。続いて、1stフルアルバム『THE FIRST STEP:TREASURE EFFECT』の収録曲『MMM Rock Ver.』で溢れるカリスマ性を披露し、観客を熱狂させた。

これまで大規模なツアーを通じてつけてきたTREASUREの実力が際立つステージだった。パワフルなダンスと曲の魅力を倍増させる独自の表現力、ハンドマイクを使って披露した安定的な歌唱力、ステージの下まで行き、さまざまな場所で観客から反応を引き出す余裕など、高い実力を見せた。

なお、TREASUREは最近、新曲のミュージックビデオの撮影を進め、カムバックの準備に拍車をかけている。また、来る11月22日に「2024 MAMA AWARDS」に出演するなど、年末も活発な活動を続け、ファンとより近くで顔を合わせる予定だ。