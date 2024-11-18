¡Ö¤¢¤Î½÷À¤ÏÃ¯¡©¡×ÏÃÂê¤ÎCMÈþ½÷¡ÈQros¤Î½÷¡É¤ò±é¤¸¤ë¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦óÕ²Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥Ï¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÏÃ¯¡© ¿·¿Í¡© ¥â¥Ç¥ë¡© ¹«¤ÇÏÃÂê¤ÎÆæ¤ÎCMÈþ½÷¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë⁉ ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×¡ÊËè½µ·îÍËÌë11»þ06Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¼´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ëÆæ¤ÎCMÈþ½÷¡ÈQros¤Î½÷¡É¤ò±é¤¸¤ëóÕ²Í¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛóÕ²Í½Ð±é¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×¤ò¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¡½¡½¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¡Ö¤¢¤ÎCM¤ÎÈþ½÷¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢óÕ²Í¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¡ÖQros¤Î½÷¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¡ÈÆæ¤Î½÷¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£CM¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÃæÈ×¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Í§Ã£¤¬¤¤¤Æ¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Í§Ã£¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½3¥õ·î¤«¤±¤Æ¤ÎÌÌÃÌ¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ÎÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©
¡ÖÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÁ´Éô½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶õ¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸µµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡£ÆÃµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶õ¼ê¤Î·¿¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×¤è¤ê
¡½¡½¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖQros¡×¤ÎCM¤Ë±Ç¤Ã¤¿¿ôÉÃ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤àÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤ÎÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊCM¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ø¤½¤³¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤ò»Ä¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¼Çµï¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£°õ¾ÝÅª¤ÊCM¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò´Þ¤á²¿¥Æ¥¤¥¯¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î»£±Æ½éÆü¤¬CM¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥ê¥¢¥ë´¶¤Ï½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬±é¤¸¤ë»ÔÀ¥¿¿À¡¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÆëÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä¡¢¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¥Ý¥Ä¥ó¤Èµï¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¿¿À¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×Âè7ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½Qros¤Î½÷¡á»ÔÀ¥¿¿À¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âè5ÏÃ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¡¢º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¼¹Ù¹¤Ë¿¿À¡¤òÄÉ¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦±à⽥Ë§Èþ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±àÅÄ¤ò±é¤¸¤ë°¥ÀîæÆ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡Ö°¥Àî¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥é¤â¤ª¼Çµï¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£±àÅÄ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢±àÅÄ¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿ÌÜÀþ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£°¥Àî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×Âè7ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö½µ´©¥¥ó¥À¥¤¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¦·ª⼭¹§¼£¤È¤â½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦·ª»³¤ò±é¤¸¤ë¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡©
¡Ö»ä¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¡Ø¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢ËÜÈÖ¤È¤Ê¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×Âè5ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖQros¤Î½÷¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¾î¡©¡×¤È¤¤¤¦±½¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢·ª»³¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ø¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¡ÈQros¤Î½÷¡É¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥ß¥¯Ìò¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
¡ÖÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦À³Ê¤Î¥ß¥¯¤ò±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤ªÅ¹¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥³¥Ã¥×¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¤ª¼ò¤ÎÃí¤®Êý¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¶õ¼ê¤Ï¹õÂÓÆóÃÊ¤Ç¡¢¸©Âç²ñÍ¥¾¡¡¢ËÌ¿®±ÛÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¶õ¼ê¤¬¶¯¤¤Èþ¿Í4»ÐËå¡×¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö»Ð3¿Í¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£»Ð¤¬ÊÝ°é±à¤Î¶õ¼ê¶µ¼¼¤Ç½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¶õ¼ê¤ò¤ä¤í¤¦¡£Éé¤±¤¿¤é¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£»Ð¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¶õ¼ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Ð¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤«¤é"¤«¤ï¤¤¤¤"¤è¤ê"¤«¤Ã¤³¤¤¤¤"¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ð¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤¬»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä»Ñ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¼«Ê¬¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£·¿¤è¤êÁÈ¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¶õ¼ê¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¶õ¼ê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÇ¦ÂÑÎÏ¤â¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¶õ¼ê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡Ö¶õ¼êÈþ¿Í4»ÐËå¡×¤Î±½¤«¤é¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£ÇÐÍ¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡ÈÄ¾´¶¡É¤òÂç»ö¤ËÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¶õ¼ê¤â¤³¤Î¤ª»Å»ö¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÂ¤¦¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ºòÆü¤â¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÃã¤¬3ËÜ¤Î¤¦¤Á2ËÜ¤ÏÆ±¤¸¤Ç1ËÜ¤ÏÊÌ¤ÎÌ£¤Ç¡¢Â¾¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤ò°û¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¶õ¼ê¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¿ÈÄ¹172Ñ¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Ä¹¿È¤Ç¡Ä¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¥ê¥Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È20ºÐ¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡£¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÃ¯¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¶õ²ó¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Î²¿¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡Ä¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤È"ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤"¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¡¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¼íÎÄÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍýÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼í¤ê¤Ë½Ð¤Æ¡¢³Í¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤ÎÉô³èµ¢¤ê¤Ë¤ªÅ¹¤Ë´ó¤Ã¤ÆÍ¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼íÎÄ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉð´ï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£º£¤Ï¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÙ¶¯¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£ÌëÊüÁ÷¡¢¡ÈQros¤Î½÷¡É¤³¤È»ÔÀ¥¿¿À¡¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÂè7ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Êª¸ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
º£ÌëÊüÁ÷¡¢¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×¡ÊËè½µ·îÍËÌë11»þ06Ê¬¡ËÂè7ÏÃ¤Ï¡©
Âè7ÏÃ
³È»¶¤·»Ï¤á¤ë¡ÖQros ¤Î½÷¡×¤Î¾ðÊó!ÈðëîÃæ½ý¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¿¿À¡(óÕ²Í)¡£±àÅÄ(°¥ÀîæÆ)¤Ï¾ðÊó¤¬¥¬¥»¥Í¥¿¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿¿À¡¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢¾ðÊó¤Î³È»¶¤ò»ß¤á¤ë°Ù¡¢¤¢¤ëÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢±àÅÄ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ó¥Ô¥é¤¬ÆÍÇ¡ 2 ¿Í¤ò½±¤¦¡£Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¿¿À¡¤¬½Ð²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖQros ¤Î½÷¡×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ª»³(¶ÍÃ«·òÂÀ)¤À¤Ã¤¿¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¿¿À¡¤¬¡ÖQros¡×¤Î CM ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿¿Áê¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë...¡£
¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤ÈºÇ¿·ÏÃ¤ò¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
óÕ²Í¡Ê¤ì¤¤¤«¡Ë
2004Ç¯4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹172cm¡¢ÆÃµ»¤Ï¶õ⼿(¹õÂÓÆóÃÊ)¡¢¼ñÌ£¤Ï±¿Æ°¤È±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÇò»Ò¥Ý¥ó¿Ý¡¢¤ª¼÷»Ê¡¢ËõÃã¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢Â´¶È¤È¤È¤â¤Ë¾åµþ¸å¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ¼Çµï¡¢»¦¿Ø¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£ºî¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£
Instagram¡§@reika_sweetpower_official
¡ÚÆ°²è¡ÛóÕ²Í½Ð±é¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×¤ò¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
"Ææ¤ÎCMÈþ½÷"Ìò¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
¡½¡½¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¡Ö¤¢¤ÎCM¤ÎÈþ½÷¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢óÕ²Í¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¡ÖQros¤Î½÷¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡½¡½3¥õ·î¤«¤±¤Æ¤ÎÌÌÃÌ¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ÎÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©
¡ÖÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÁ´Éô½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶õ¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸µµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡£ÆÃµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶õ¼ê¤Î·¿¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×¤è¤ê
¡½¡½¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖQros¡×¤ÎCM¤Ë±Ç¤Ã¤¿¿ôÉÃ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤àÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤ÎÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊCM¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ø¤½¤³¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤ò»Ä¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¼Çµï¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡£°õ¾ÝÅª¤ÊCM¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò´Þ¤á²¿¥Æ¥¤¥¯¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î»£±Æ½éÆü¤¬CM¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥ê¥¢¥ë´¶¤Ï½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬±é¤¸¤ë»ÔÀ¥¿¿À¡¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÆëÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä¡¢¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¥Ý¥Ä¥ó¤Èµï¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¿¿À¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×Âè7ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½Qros¤Î½÷¡á»ÔÀ¥¿¿À¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âè5ÏÃ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¡¢º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¼¹Ù¹¤Ë¿¿À¡¤òÄÉ¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦±à⽥Ë§Èþ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±àÅÄ¤ò±é¤¸¤ë°¥ÀîæÆ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡Ö°¥Àî¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥é¤â¤ª¼Çµï¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£±àÅÄ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢±àÅÄ¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿ÌÜÀþ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£°¥Àî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×Âè7ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö½µ´©¥¥ó¥À¥¤¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¦·ª⼭¹§¼£¤È¤â½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦·ª»³¤ò±é¤¸¤ë¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡©
¡Ö»ä¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¡Ø¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢ËÜÈÖ¤È¤Ê¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×Âè5ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖQros¤Î½÷¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¾î¡©¡×¤È¤¤¤¦±½¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢·ª»³¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ø¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¡ÈQros¤Î½÷¡É¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥ß¥¯Ìò¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
¡ÖÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦À³Ê¤Î¥ß¥¯¤ò±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤ªÅ¹¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥³¥Ã¥×¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¤ª¼ò¤ÎÃí¤®Êý¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶õ¼ê¤¬¶¯¤¤Èþ¿Í4»ÐËå¡×¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ø
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¶õ¼ê¤Ï¹õÂÓÆóÃÊ¤Ç¡¢¸©Âç²ñÍ¥¾¡¡¢ËÌ¿®±ÛÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¶õ¼ê¤¬¶¯¤¤Èþ¿Í4»ÐËå¡×¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö»Ð3¿Í¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£»Ð¤¬ÊÝ°é±à¤Î¶õ¼ê¶µ¼¼¤Ç½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¶õ¼ê¤ò¤ä¤í¤¦¡£Éé¤±¤¿¤é¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£»Ð¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¶õ¼ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Ð¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤«¤é"¤«¤ï¤¤¤¤"¤è¤ê"¤«¤Ã¤³¤¤¤¤"¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ð¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤¬»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä»Ñ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¼«Ê¬¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£·¿¤è¤êÁÈ¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¶õ¼ê¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¶õ¼ê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÇ¦ÂÑÎÏ¤â¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¶õ¼ê¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡Ö¶õ¼êÈþ¿Í4»ÐËå¡×¤Î±½¤«¤é¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£ÇÐÍ¥¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡ÈÄ¾´¶¡É¤òÂç»ö¤ËÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¶õ¼ê¤â¤³¤Î¤ª»Å»ö¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÂ¤¦¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ºòÆü¤â¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÃã¤¬3ËÜ¤Î¤¦¤Á2ËÜ¤ÏÆ±¤¸¤Ç1ËÜ¤ÏÊÌ¤ÎÌ£¤Ç¡¢Â¾¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤ò°û¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¶õ¼ê¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¿ÈÄ¹172Ñ¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Ä¹¿È¤Ç¡Ä¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¥ê¥Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È20ºÐ¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡£¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÃ¯¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¶õ²ó¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Î²¿¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡Ä¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤È"ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤"¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¡¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¼íÎÄÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍýÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼í¤ê¤Ë½Ð¤Æ¡¢³Í¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤ÎÉô³èµ¢¤ê¤Ë¤ªÅ¹¤Ë´ó¤Ã¤ÆÍ¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼íÎÄ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉð´ï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£º£¤Ï¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÙ¶¯¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£ÌëÊüÁ÷¡¢¡ÈQros¤Î½÷¡É¤³¤È»ÔÀ¥¿¿À¡¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÂè7ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Êª¸ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
º£ÌëÊüÁ÷¡¢¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖQros¤Î½÷ ¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×¡ÊËè½µ·îÍËÌë11»þ06Ê¬¡ËÂè7ÏÃ¤Ï¡©
Âè7ÏÃ
³È»¶¤·»Ï¤á¤ë¡ÖQros ¤Î½÷¡×¤Î¾ðÊó!ÈðëîÃæ½ý¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¿¿À¡(óÕ²Í)¡£±àÅÄ(°¥ÀîæÆ)¤Ï¾ðÊó¤¬¥¬¥»¥Í¥¿¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿¿À¡¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢¾ðÊó¤Î³È»¶¤ò»ß¤á¤ë°Ù¡¢¤¢¤ëÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢±àÅÄ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ó¥Ô¥é¤¬ÆÍÇ¡ 2 ¿Í¤ò½±¤¦¡£Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¿¿À¡¤¬½Ð²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖQros ¤Î½÷¡×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ª»³(¶ÍÃ«·òÂÀ)¤À¤Ã¤¿¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¿¿À¡¤¬¡ÖQros¡×¤Î CM ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿¿Áê¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë...¡£
¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤ÈºÇ¿·ÏÃ¤ò¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
óÕ²Í¡Ê¤ì¤¤¤«¡Ë
2004Ç¯4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹172cm¡¢ÆÃµ»¤Ï¶õ⼿(¹õÂÓÆóÃÊ)¡¢¼ñÌ£¤Ï±¿Æ°¤È±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÇò»Ò¥Ý¥ó¿Ý¡¢¤ª¼÷»Ê¡¢ËõÃã¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢Â´¶È¤È¤È¤â¤Ë¾åµþ¸å¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ¼Çµï¡¢»¦¿Ø¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£ºî¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£
Instagram¡§@reika_sweetpower_official