¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç²£ÉÍDeNA¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¡¡¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¹â¹»¤ÎÅÄÆâ¿¿æÆÁª¼ê¤¬²¾·ÀÌó
²£ÉÍDeNA¤È²¾·ÀÌó¡¡ÅÄÆâ¿¿æÆ Áª¼ê¡¡18Æü
¡¡10·î¤Ë¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç²£ÉÍDeNA¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¹â¹»¤ÎÅÄÆâ¿¿æÆÁª¼ê¤¬¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÇµåÃÄ¤È²¾·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²£ÉÍDeNA¤È²¾·ÀÌó¡¿ÅÄÆâ¿¿æÆ Áª¼ê¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤éÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÄÆâÁª¼ê¤Ï¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¤Ï2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¾·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¤Ç¡¢·ÀÌó¶â¤¬3080Ëü±ß¡¢Ç¯Êð¤¬500Ëü±ß¤Ç¤¹¡£²£ÉÍDeNA¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ï12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê²£ÉÍDeNA¤È²¾·ÀÌó¡¿ÅÄÆâ¿¿æÆ Áª¼ê¡Ë
¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥Áー¥à¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤½¤ÎÆüËÜ°ì¤Î¡Ê¥Áー¥à¤Î¡ËÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¥ì¥®¥å¥éーÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×