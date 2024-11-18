Î°µåDF¸°»³·Ä»Ê¤¬ÂàÃÄ¡¢´ØÀ¾1Éô¤«¤éJÄ©Àï2Ç¯ÌÜ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿Î°µå¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
FCÎ°µå¤Ï18Æü¡¢DF¸°»³·Ä»Ê(24)¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸°»³¤ÏFCÅìµþU-15¿¼Àî½Ð¿È¤Ç¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï´ØÀ¾¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô(¸½ºß¤Ï2Éô)¤Î¤ª¤³¤·¤ä¤¹µþÅÔAC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÎ°µå¤Ë²Ã¤ï¤êJ¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î°µåÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸°»³¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÇFCÎ°µå¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤2Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢´ØÀ¾1Éô¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢¤³¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿Î°µå¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¡¢Àï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¸°»³¤ÏFCÅìµþU-15¿¼Àî½Ð¿È¤Ç¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤Î¸å¤Ï´ØÀ¾¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô(¸½ºß¤Ï2Éô)¤Î¤ª¤³¤·¤ä¤¹µþÅÔAC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÎ°µå¤Ë²Ã¤ï¤êJ¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î°µåÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸°»³¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢´ØÀ¾1Éô¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢¤³¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿Î°µå¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¡¢Àï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×