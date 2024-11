【雀魂ファン感謝祭2024冬 in 大阪】開催日時:12月14日10時30分~19時会場:マイドームおおさか 3F展示ホール E・F入場料:無料

Yostarは、同社が手がける麻雀ゲーム「雀魂」のリアルイベント「雀魂ファン感謝祭2024冬 in 大阪」を12月14日に開催する。会場はマイドームおおさか 3F展示ホール。入場料は無料。

本イベントは、「雀魂」初となる大阪でのリアルイベントとなっており、様々なステージプログラムや会場施策、物販販売などを実施する予定である。イベントの全容については11月末に公開予定。

今回本イベントにて開催予定の「チーム対抗戦」と「因幡はねるプレゼンツ!ツモトーーク!」についての情報が解禁。

「チーム対抗戦」では、プロ雀士を筆頭とする4チームに別れて参加し、参加者同士で対局を行う各リアルイベントでも大好評だった企画「チーム対抗戦」が本イベントでも開催決定し、特設サイトにて事前参加エントリーを受け付けている。応募期間は11月29日23時59分まで。

「因幡はねるプレゼンツ!ツモトーーク!」では、Vtuberの因幡はねるさんがお題をツモってプロ雀士へと様々な質問をぶつけていくステージプログラムで、大舞台での裏話やプロ雀士のリアルな日常など、ここでしか聞けない内容のプログラムとなっている。今回ステージ内で取り扱ってほしいプロ雀士への質問募集を受け付けており、応募期間は11月29日まで。

「雀魂ファン感謝祭2024冬 in 大阪」開催概要

開催日時:12月14日10:30 ~ 19:00 会場:マイドームおおさか 3F展示ホール E・F(大阪府大阪市中央区本町橋2-5) 入場料:無料※入場時に手荷物検査を実施させていただく場合がございます。※会場内の人数が多すぎる場合は、参加規制がかかる場合がございます。※一部プログラムには事前のエントリーが必要になります。詳細は会場内施策でご確認ください。

「チーム対抗戦」

応募期間:11月29日23時59分まで 参加費:無料 チーム対抗戦応募人数:200名(各チーム50名)※一度に申し込める人数は上限4人まで※参加するプロ雀士のチームは、ランダムで決定いたします。

プロ雀士各4名を筆頭とするチームに参加し、参加者同士で対局を行ない、1位になると1ポイントを獲得することができ、チームのポイントを増やすことができる。最終対局として、プロ4人が対局するスペシャルマッチも開催を予定しており、さらにプロ対局観戦時、和了牌に応じたビンゴゲームも実施。見事ビンゴした場合は、プロ雀士のサインや雀魂オリジナルグッズが貰える。

「因幡はねるプレゼンツ!ツモトーーク!」

出演者MC:因幡はねる※登壇するプロ雀士情報につきましては後日公開いたします。 質問応募期限:11月29日23時59分まで

